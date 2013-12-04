نیروی دریایی ارتش با تمام توان آماده دفاع از مرزهای کشور است

دریادار ابراهیم اشکان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از مؤلفههای توان رزمی نیروهای نظامی، برتری سازی فنی است که این مؤلفه سایر امتیازات رزمی را تحت شعاع قرار داده و اهمیت بهسزایی در توان رزمی نیروهای مسلح جهان دارد.
وی افزود: نیروی دریایی راهبردی ارتش پس از انقلاب اسلامی بر پایه باورهای اسلامی پایهگذاری و شکل گرفته و توجه به پرورش نیروی انسانی الهی و ولایی محور را در سر لوحه امور قرار داده است.
دریادار اشکان خاطرنشان کرد: امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی متمایز از سایر نیروهای دریایی جهان به یکی از مایه های امید و قدرت نظام تبدیل شده است.
دریادار اشکان خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به بومیسازی اقلام، تجهیزات، سلاح، مهمات و آموزش نیروی متخصص نیز اقدام کرده و با عنایت حق تعالی و توجهات خاص امام عصر (عج) توانسته به این مهم دست یابد و بدون تکیه بر سایر کشورها در راستای ماموریتهای یک نیروی دریایی مقتدر انجام وظیفه کند.
فرمانده قرارگاه مقدم نیروی دریایی ناوگان جنوب ارتش در ادامه گفتگوی خود با مهر، به بیان تفاوت توانمندی نیروی دریایی در قبل و بعد از انقلاب، پرداخت و گفت: قبل از انقلاب اسلامی تمامی تجهیزات در اختیار نیروهای مسلح و البته نیروی دریایی از سایر کشورهای غربی و عمدتا آمریکا تامین و واگذاری میشد که این وابستگی به تجهیزات غربی از یک طرف و عدم داشتن حق تعمیر این تجهیزات موجب کمرنگ شدن خودباوری و همچنین شکوفا نشدن توان علمی و عملی در بین نیروهای داخلی شده بود.
دریادار اشکان تصریح کرد: این موضوع در بحث پرورش نیروی انسانی متخصص نیز صادق بوده و تمامی افسران و درجهداران نیروی دریایی در کشورهای غربی و آمریکا آموزش میدیدند که البته بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل مراکز آموزشی، دانشگاه افسری و آموزشگاه درجهداری این کار در داخل کشور توسط کارکنان باتجربه و مجرب انجام میشود.
وی یادآور شد: پس از انقلاب و نیز تحمیل هشت سال جنگ، نیرویی دریایی توانست راه خود را پیدا کند و با تقویت روحیه خودباوری در بین نیروهای خودی، تحریمها و محدودیتها تبدیل به فرصت شدند.
دریادار اشکان همچنین با اشاره به توان ساخت شناور سطحی و زیر سطحی مورد نیاز نیروی دریایی در مراکز فنی و کارخانجات نیروی دریایی در کشور، اظهار داشت: از جمله این شناور ها میتوان به ناوشکن جماران و یا ناوهای موشکانداز پیکان، جوشن و زیر سطحیهای سبک کلاس غدیر،ناوشکن دماوند و صدها پروژه دیگر که همگی نشان دهنده توان بالای کشور است، اشاره کرد.
نظر شما