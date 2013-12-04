راهیابی گروه کر خراسان رضوی به جشنواره بین المللی موسیقی "مالاگا" اسپانیا

جواد رفائی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: گروه کر خراسان رضوی که شش سال است در این حوزه تشکیل و فعالیت می کند به جشنواره بین المللی موسیقی اسپانیا راه یافت.

وی ابراز کرد: در فراخوانی که در چند ماه قبل از طرف جشنواره "مالاگا " اسپانیا داشتیم با سه قطعه از گروه کر حوزه هنری خراسان رضوی شرکت کردیم.

رفائی افزود: این جشنواره بین‌‌المللی موسیقی از جشنواره های معتبر در زمینه موسیقی است و در بخش‌های موسیقی بومی، موسیقی کلاسیک و ارکسترال هر ساله در اسپانیا برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی گفت: گروه کر حوزه هنری خراسان رضوی به رهبری جلیل شریعتمدار مسئول دفتر موسیقی حوزه هنری خراسان به این جشنواره دعوت شده اند.

وی عنوان کرد: گروه کر حوزه هنری خراسان رضوی با اعضای 15 نفری خود اواخر سال 92 در اسفند ماه به این جشنواره اعزام می شوند.

رفائی اظهار کرد: قطعات گروه کر حوزه هنری خراسان رضوی شامل سه قطعه ارکسترال سرداران،آکاپلا‌ی اسماء الحسنی و فولکلور مدد، ترانه باران، ترانه خراسان و ترانه بلبل شوریده است.

وی افزود: موضوعات این قطعات در قالب سرداران هشت سال دفاع مقدس، اسامی و صفات خداوند ، امام رضا (ع)، عارفانه و شور و نشاط است.