برخی واسطه ها در کهگیلویه و بویراحمد مانع دیدار نیازمندان با مسئولان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقرزاده ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان افزود: کارکنان دستگاه های مختلف اجرایی استان باید حامی فقرا و نیازمندان بوده و در این زمینه با ایجاد شبکه نیکوکاری به طور سازمان یافته با کمیته امداد استان همکاری داشته باشند.

وی بیان داشت: مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان با این نهاد حمایتی ارتباط بیشتری داشته باشند.

باقرزاده با بیان اینکه رسانه ها در توسعه مشارکتهای مردمی نقش مهمی دارند، اظهار داشت: بخشی از ظرفیت مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی استان باید در راستای سیاست های کمیته امداد برای کاهش فقر و توسعه مشارکت های مردمی به کار گرفته شود.

وی افزود: نیکوکاری و کمک به نیازمندان از سنت های حسنه ای است که باید بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.

باقرزاده طرح های گوناگون کمیته امداد امام خمینی (ره) استان را که در مناسبت های مختلف سال اجرا می شود، نمونه ای بارز از خدمات این نهاد حمایتی در جلوگیری از افزایش فقر در جامعه عنوان کرد.

باقرزاده با انتقاد از فعالیت برخی از موسسات خیریه که به جایگاه و شان نیازمندان آسیب جدی وارد می کنند، افزود: کمیته امداد باید با چنین موسساتی برخورد قانونی کند که منزلت قشر مستضعف حفظ شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این نشست گفت: اجرای سند کاهش فقر و توسعه مشارکت های مردمی در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است.

حجت الا سلام سید علی فتح میرمحمدی با بیان اینکه سنت حسنه انفاق نیز باید از طریق مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی و قشرهای مختلف مردم استان در جامعه تبیین شود، افزود: مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان باید کمیته امداد را برای اجرای موفق این سند یاری کنند.