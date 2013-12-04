افراد جامعه باید باروش های علمی مقابله با بیماری ایدز آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آقايي پیش از ظهر چهار شنبه در كميته ارتقا امنيت اجتماعي شهرستان شهرکرد اظهار داشت: آموزش هاي لازم براي پيشگيري از ابتلا به بيماري ايدز بايد همگاني شود.

وی افزود: آگاهي هاي لازم و روش هاي علمي براي مقابله باراههاي انتقال بيماري ايدز بايد به افراد جامعه شناسانيده شود.

كارشناس بيماري ايدز مركز بهداشت شهرستان شهرکرد نیز در این جلسه گفت: آگاهي از راه هاي انتقال بيماري ايدز در پيشگيري بيماري ايدز موثراست.



شهلا شهجري عنوان كرد: بيماري ايدز داراي كمون طولاني با ميانگين 10 سال است.



وي در ادامه گفت: بيماري ايدز در دوره كمون خود علايم ظاهري ندارد و فرد مبتلا به اين بيماري با ظاهري سالم مي تواند ويروس بيماري ايدز را به افراد سالم منتقل كند.



وي افزود: راه هاي انتقال بيماري ايدز مشخص است و فرآورده هايي خوني آلوده، ترزيق مواد مخدر با سرنگ آلوده وروابط جنسي و... از روشهای انتقال این بیماری است.



وي اذعان داشت: در سال 1379 ويروس بيماري ايدز ازطريق فراورده اي خوني آلوده وارد كشور شد.



كارشناس بيماري ايدز مركزبهداشت استان گفت: اول دسامبر روز جهاني مبارزه با بيماري ايدز است و با انجام آزمايشات به موقع مي توان از پيشرفت بيماري جلوگيري كرد.



وي افزود: در اثر ابتلا به بيماري ايدز سيستم ايمني بدن تضيعف مي شود و بدن فرد نسبت به كوچكترين عفونت حساس مي شود.