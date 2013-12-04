پيام رساني زينب كبري(س) و امام سجاد (ع) در عصر فقدان رسانه، پيام عاشورا را تبیين و تكميل كرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی ظهر چهارشنبه در همايش تجليل از عوامل برگزاري سوگواريهاي دهه اول محرم در بيت نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه تبريز با بیان این مطلب اظهار داشت: بر خلاف انقلاب هایی چون انقلاب کبیر روسیه و فرانسه که عمری کوتاه داشته و اکنون اثری از آنها باقی نیست، انقلاب اسلامی ایران و هر انقلاب دیگری که متاثر از نهضت عاشورا باشد، انقلابی پایدار خواهند بود.

وی که در مراسم تجلیل از دست اندرکاران و عوامل اجرایی مراسم سوگواری دهه اول محرم سخن می گفت، افزود: دلیل این تداوم و ثبات نیز ریشه در قیام خونین کربلا در قرن 61 هجری دارد که ماندگاری این قیام نیز مدیون پیام رسانی زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) در خطبه های کوفه و شام است و اکنون این رسالت و وظیفه دشوار انتقال پیام عاشورا بر عهده برگزار کنندگان مراسم عزای سید و سالار شهیدان است.

حجت الاسلام عظیمی در این مراسم با تقدیر از نقش محوری نماینده ولی فقیه در استان برای برگزاری مراسم ایام محرم خاطرنشان کزد: اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در کنار سایر سازمان ها و نهادهای استان تمام توان خود را برای برگزاری هرچه باشکوه این مراسم بکار گرفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط این اداره کل نیز گفت: اعزام یکهزار و 750 روحانی مبلغ به نقاط مختلف استان، برگزاری 38 جلسه روحانیت و هیئات مذهبی، 36 جلسه ستاد شئون اسلامی در برگزاری مراسم مذهبی، 35 جلسه شب شعر محرم در 10 شهرستان، تشکیل 78 اکیپ نظارتی و 80پرونده رسیدگی به تخلفات مراسم عزاداری، صدور مجوز 60 تشکل مذهبی، توزیع و تولید گسترده محصولات فرهنگی و همکاری در برگزاری مراسم هفتم محرم در تبریز از جمله اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی استان در دهه اول محرم بوده است.

وی در پایان با اشاره به برخی آسیب های مراسم سوگواری محرم اظهار داشت: افزایش نمادهای تجسمی، ادامه دسته های شاه حسین گویان تا 13 محرم، استفاده از آلات موسیقی امناسب چون نی، ایجاد راه بندان و ترافیک، نزاع و درگیری ، استفاده از تصاویر منتسب به ائمه معصومین روی طبل ها، استفاده از شمشیر و شمایل، مراسم نعش کشی و خودزنی با زنجیر و نیز اختلاط زن و مرد، از آسیب ها و نکات منفی برگزاری مراسم امسال بشمار می روند.

در این مراسم با اهدای لوح های یادبود و برخی هدایا، از دست اندرکاران و مسئولان برگزاری مراسم سوگواری دهه اول محرم در آذربایجان شرقی تقدیر و قدردانی شد.