حضور سینمای ایران با پنج فیلم در جشنواره‌ کودک هند

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جشنواره بینالمللی فیلم "کودک هند" در تازه ترین دوره از برگزاری خود پنج فیلم از سینمای کودک ایران را میزبانی می کند.
"دامنههای سفید" به کارگردانی محمد ابراهیم معیری، "گورداله و عمه غولی" ساخته نادره ترکمانی، "عملیات مهد کودک" به کارگردانی فرزاد اژدری، "فرزند خوانده" به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد،"مروارید" ساخته سیروس حسن پور از جمله فیلم های حاضر در این جشنواره هستند.
پیش از این سه فیلم "دامنههای سفید"، "گورداله و عمه غولی" و "عملیات مهد کودک" در باشگاه نمایش جشنواره فیلم سینکید در هلند حضور داشتند و فیلم های "فرزند خوانده" ساخته وحید نیکخواه آزاد که پیشتر در جشنوارههای کودک و نوجوان سئول در کره جنوبی و لوکاس در آلمان به نمایش درآمده بود و "مروارید" سیروس حسنپور که قبل از حضور در این جشنواره در رویدادهای مهم سینمایی چون جیفونی ایتالیا، فیوجی ایتالیا، تامیل نادو هند، هیروشیما ژاپن، ریو برزیل و اولو در کشور فنلاند روی پرده رفته اند.
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم "کودک هند" از 17 تا 21 ماه سال جاری در شهر بنگلور کشور هند برگزار خواهدشد.
