عبدالجلیل شهنوازی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سیستان و بلوچستان تعداد 4 هزار تعاونی به ثبت رسیده است که با تشکیل 200 تعاونی دیگر در سال جاری تعداد آنها به رقم 4 هزار و 200 تعاونی افزایش یافت.

وی تعاونی های تشکیل شده در سال جاری را در بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و معدنی نام برد و گفت: بیشترین تعاونی‌های تشکیل شده با تعداد 135 عدد به بخش کشاورزی تعلق دارد.

وی هزینه ایجاد و راه اندای تعاونی‌های جدید را با اعتبار 7 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این راستا برای تعداد 3 هزار و 811 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.

شهنوازی با بیان اینکه این استان دارای قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار زیادی در بخش کشاورزی، معدن و شیلات است اظهار داشت: تشکیل شرکت‌های تعاونی علاوه‌بر ایجاد و تقویت کارگروهی سرمایه افراد را تضمین کرده و موجب اشتغالزایی برای تعداد زیادی از ساکنان هر منطقه می شود.

وی با بیان اینكه قانون اساسی از تعاون به عنوان محور و رویكرد اصلی اقتصاد كشور نام برده افزود: بخش تعاون بر اساس آرمان‌های اخلاقی و انسانی به منظور توانمند كردن قشرهای كم‌درآمد در سایه همكاری، همیاری و كار و كوشش جمعی اعضا به وجود آمده است.

