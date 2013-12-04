روایت بانک مرکزی از قیمت 11 گروه مواد خوراکی

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 1392.9.8 را اعلام کرد که بر اساس آن در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه معادل 0.6 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 0.8 درصد کاهش یافت و شانه ای 82000 الی 110000 ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل 0.1 درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 1.2 درصد کاهش داشت. در گروه حبوب، بهای تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو، خربزه و هندوانه عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان به ترتیب معادل 4.4 درصد و 3.7 درصد و انگور 3.9 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 13.4 درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی بدون تغییر بود. بهای گوجه فرنگی معادل 5.4 درصد، لوبیا سبز 2.9 درصد و سبزی های برگی 1.1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2.3 تا 5.1 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند ثابت بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.2 درصد و گوشت مرغ 5.2 درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و قیمت چای خارجی معادل 0.2 درصد کاهش داشت.

تغییرات قیمتی در یکسال

براساس این گزارش متوسط قیمت خرده فروشی گروه لبنیات در هفته منتهی به هشتم آذرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل 19.1 درصد، تخم مرغ 26.8 درصد، گروه برنج 51.1 درصد، حبوبات 57.5 درصد، میوه های تازه 21.1 درصد، سبزی های تازه 58.5 درصد، گوشت قرمز 38.5 درصد، گوشت مرغ 36.7 درصد، قند و شکر 22.9 درصد، چای 32.0 درصد و روغن نباتی 22.2 درصد افزایش داشته است.

جدول متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران

(هفته منتهی به 8 آذرماه 92)