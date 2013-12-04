سهم صنعت آذربایجان غربی از منابع صندوق توسعه ملی به یک هزار و 800 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت طرحهای مصوب از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی استان اظهارداشت: از این میزان 880 میلیارد ریال مربوط به سال 91 و 920 ریال سهم استان در سالجاری است.

وی ادامه داد: این استان با معرفی 166 طرح تولیدی و صنعتی جهت اخذ تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش رتبه 8 کشوری را به خود اختصاص داده است.

اکبری افزود: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 760 میلیارد ریال توسط کارگروه استانی و مرکزی به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی اضافه کرد: از این میزان طرح معرفی شده به بانکهای عامل، تعداد 34 طرح احداثی و بقیه به صورت طرح های سرمایه در گردش می باشند.

اکبری اظهار داشت: با پیگیری های انجام گرفته حدود 540 میلیارد ریال مسدودی از محل منابع صندوق توسعه ملی آماده پرداخت به واحدهای تولیدی و صنعتی استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اعلام کرد: در بخش ارزی نیز تاکنون 225 میلیون دلار برای بخش صنعت استان از محل منابع صندوق توسعه ملی جذب کرده ایم.

اکبری عملکرد استان را در روند جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی قابل توجه دانست و گفت: امیدواریم با پیگیری های مستمر سازمان در روزهای آتی میزان بهره‌مندی استان از اعتبارات صندوق توسعه ملی افزایش یابد.

معاون برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي نیز در این جلسه بر جذب حداكثري تسهيلات صندوق توسعه ملي برای اجراي طرح هاي صنعتي و توليدي در استان تاكيد كرد.

غلامرضا ديزج نژاد افزود: به لحاظ وضعيت كاركرد بانك ها در زمينه ارائه تسهيلات و نهادينه شدن اين موضوع در ساختار اقتصادي كشور متاسفانه تامين منابع مالي بخش خصوصي براي اجراي طرح ها بانك محور است.

در اين جلسه مدیران بانکهای عامل در خصوص طرحهای بررسی شده، میزان ارسال پرونده ها به ادارات مرکزی و صندوق توسعه ملی و مشکلات مربوط به ابلاغ دستورالعمل توضیحاتی را ارائه کردند.

با توجه به مباحث مطروحه و عدم ابلاغ قرارداد عامليت بانك عامل مركزي با صندوق توسعه ملي به استان و ساير موانع مقرر شد: اعلام آمادگي بانك ها براي اجراي ماده 16 قانون بودجه براي تقسيط معوقات شركت ها و تسريع در روند معرفي و مسدودي از سوي بانك ها به بانك مركزي منعكس شود.