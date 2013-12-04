۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۵

انصاری:

خیرین برای کمک به معلولان ذهنی تلاش کنند

زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: توسعه مشارکت خیرین در کمک به معلولان عامل مهم و تاثیرگذار در رفع چالش ها و مشکلات فراروی این قشر از جامعه است و خیرین بیشتر باید در این عرصه وارد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر  چهارشنبه در بازدید از مرکز نگهداری از معلولان ذهنی دختران یاس در زنجان با بیان اینکه خیرین استان زنجان باید برای کمک به معلولان ذهنی تلاش بیشتری کنند افزود: ورود جدی خیرین در حوزه حمایت از معلولان و با حفظ کرامت انسانی این قشر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر خیران اطلاع چندانی از وضعیت این گروه از جامعه ندارند و با توجه به روحیه نوع‌دوستی جامعه ایرانی به ویژه روحیه بالای فعالیت خیر مردم زنجان باید زمینه جذب کمک‌های خیرین در این حوزه بیشتر فراهم شود.

 انصاری با بیان اینکه کرامت انسانی این افراد و خانواده‌های‌شان در جذب حمایت‌های خیرین مورد توجه قرار گیرد  افزود: با توجه به اینکه بهزیستی یارانه‌ای برای نگهداری از معلولان پرداخت می‌کند و  امید است تا در آینده نزدیک با افزایش میزان این یارانه‌ها و ورود جدی خیرین در این حوزه شاهد بهبود وضعیت نگهداری از این افراد باشیم.

 وی به روند احدات مجتمع توان‌بخشی بهزیستی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی مجری انجام واحدهای این مجتمع می‌باشد ضروری است با پرداخت تسهیلات کم‌بهره و بالا بردن توجیه اقتصادی، زمینه حضور جدی بخش خصوصی در این بخش را فراهم کنیم.

