۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۵

متن کامل آثار آيت الله سیدمحمد خامنه اي بر روی اینترنت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل کتابهاي آيت الله سیدمحمد خامنه اي، رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا به صورت رايگان و با فرمت «pdf» در سايت این بنیاد قرار گرفته است.

به مناسبت بيستمين سال تأسيس بنياد حکمت اسلامي صدرا و به منظور تسهيل در امر تحقيق و پژوهش و دستيابي آسان و بدون هزينه علاقه مندان به محتواي آثار علمي آيت الله سيدمحمد خامنه ای اجازه داد که امکان دانلود رايگان اين کتب در اختيار کاربران قرار گيرد.

در آینده آثار بيشتري به زبانهاي انگليسي، فارسي و عربي به اين فهرست اضافه می گردد.

علاقه مندان براي مشاهده آثار با قابليت بارگزاري می توانند اینجا http://www.mullasadra.org/new_site/persian/ کليک کنند.

