۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۴

به دستور رئیس جمهور؛

جلسه ویژه شورایعالی محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا تشکیل می‌شود

هیأت‌دولت صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل جلسه داد که طی آن مقرر شد جلسه ویژه شورایعالی محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،رییس‌جمهور در ابتدای این جلسه، با تأکید بر اهمیت فوق‌العاده سلامت مردم برای دولت و لزوم اهتمام جدی برای مقابله مؤثر با پدیده آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به حمایت از راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های جدید و فراخوان نظرات از مبتکران و نهادهای غیردولتی برای کاهش میزان انواع آلودگی توصیه کرد.

روحانی همچنین به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت توصیه كرد اقدامات عاجل و پیشگیرانه را در این خصوص به عمل آورند.
 
رییس‌جمهور همچنین دستور داد جلسه ویژه شورای عالی محیط زیست برای بررسی وضعیت و اتخاذ تدابیر مورد نیاز تشکیل شود و موضوع در جلسه ویژه‌ای در دولت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 
در جلسه امروز هیأت‌دولت همچنین با تصویب هیأت وزیران، مرتضی روزبه و مصطفی سالاری به ترتیب به عنوان استانداران قزوین و بوشهر انتخاب شدند.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از تبصره‌ها و مواد لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت‌دولت رسید.
