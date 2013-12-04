به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق برزگر ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه پزشکی قانونی استان زنجان، افزود: این سازمان وظیفه خطیری در اجرای عدالت با توجه به نظر صادره دارد و استفاده از امکانات مورد نیاز در این رابطه کارگشاست.



برزگر به وضعیت مناسب استان زنجان در حوزه پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مسئولان استانی از عملکرد این اداره کل رضایت دارند که این نشان از همدلی و تأمل بین بخشی مناسب در استان است.

قائم مقام رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ضرورت توجه به امر آموزش و پژوهش افزود: در سازمان پزشکی قانونی بستر مناسب آموزشی وجود دارد که کمتر از آن استفاده شده که باید در این حوزه تجدید نظر شود.

برزگر افزود: کار در پزشکی قانونی بسیار سخت است چرا که در شرایط سخت باید به دنبال جلب رضایت ارباب و رجوع نیز بود و این حفظ آرامش و تکریم ارباب و رجوع بسیار سخت است.

وی گفت: با گذشت زمان شاهد این موضوع هستیم که جرایم تنوع و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده که این موضوع نشان می‎دهد ما نیز خودمان را باید به روز کرده و از فنون جدید بهره ببریم.



قائم مقام رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به این که پزشکی قانونی در اجرای عدالت به کمک قوه قضائیه می‎آید افزود: بیش از یک سوم پرونده‎های موجود نیاز به نظر کارشناسی دارد که پزشکی قانونی بخشی از این وظیفه را برعهده گرفته است.



برزگر با بیان اینکه فرآیند کار در پزشکی قانونی تلفیقی از پزشکی و توجه به قواعد حقوقی است افزود: کار در پزشکی قانونی بسیار سخت و دشوار است چراکه با مراجعینی مواجه هستیم که به دنبال احقاق حق خود بوده و به مشکل برخورده‎اند.

وی استفاده از تجهیزات پیشرفته در پزشکی قانونی را نیاز و ضروری یاد کرد و گفت: تجهیز این امکانات نظرات کارشناسی را دقیقی تر می کند.