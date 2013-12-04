به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق برزگر ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه پزشکی قانونی استان زنجان، افزود: این سازمان وظیفه خطیری در اجرای عدالت با توجه به نظر صادره دارد و استفاده از امکانات مورد نیاز در این رابطه کارگشاست.
برزگر به وضعیت مناسب استان زنجان در حوزه پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مسئولان استانی از عملکرد این اداره کل رضایت دارند که این نشان از همدلی و تأمل بین بخشی مناسب در استان است.
قائم مقام رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ضرورت توجه به امر آموزش و پژوهش افزود: در سازمان پزشکی قانونی بستر مناسب آموزشی وجود دارد که کمتر از آن استفاده شده که باید در این حوزه تجدید نظر شود.
برزگر افزود: کار در پزشکی قانونی بسیار سخت است چرا که در شرایط سخت باید به دنبال جلب رضایت ارباب و رجوع نیز بود و این حفظ آرامش و تکریم ارباب و رجوع بسیار سخت است.
وی گفت: با گذشت زمان شاهد این موضوع هستیم که جرایم تنوع و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده که این موضوع نشان میدهد ما نیز خودمان را باید به روز کرده و از فنون جدید بهره ببریم.
قائم مقام رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به این که پزشکی قانونی در اجرای عدالت به کمک قوه قضائیه میآید افزود: بیش از یک سوم پروندههای موجود نیاز به نظر کارشناسی دارد که پزشکی قانونی بخشی از این وظیفه را برعهده گرفته است.
برزگر با بیان اینکه فرآیند کار در پزشکی قانونی تلفیقی از پزشکی و توجه به قواعد حقوقی است افزود: کار در پزشکی قانونی بسیار سخت و دشوار است چراکه با مراجعینی مواجه هستیم که به دنبال احقاق حق خود بوده و به مشکل برخوردهاند.
وی استفاده از تجهیزات پیشرفته در پزشکی قانونی را نیاز و ضروری یاد کرد و گفت: تجهیز این امکانات نظرات کارشناسی را دقیقی تر می کند.
