۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۸

مدرسه شین آباد به سیستم حرارتی پکیج مجهز شد

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش از ایجاد سیستم حرارتی پکیج در مدرسه شین‌آباد خبر داد و گفت: با توجه به واقعه تلخی که در سال گذشته در مدرسه انقلاب اسلامی شین آباد رخ داد، امسال تجهیز این مدرسه را در اولویت خود قرار دادیم. البته امسال یکسری بخاری های تابشی نیز خریداری شد که این بخاری ها در اختیار کلاس هایی که سیستم حرارتی شان استاندارد نبود، قرار گرفت.

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: مجلس اعتباری را برای تجهیز کلاس ها به سیستم حرارتی استاندارد اختصاص داده است که تاکنون 100 میلیارد تومان آن به حساب آموزش و پرورش ریخته شده است.

وی ادامه داد: خرید بخاری های تابشی و اختصاص آن به کلاس هایی که سیستم حرارتی غیراستاندارد دارد یکی از اقدامات ما بوده است.

رئیسی درباره تجهیز سیستم گرمایشی مدرسه شین آباد گفت: سیستم حرارتی مدرسه شین آباد برای امسال پکیج شده است و امیدواریم که دیگر شاهد وقایع تلخ آتش سوزی در مدارس کشور نباشیم.

 معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد کرد: تمامی مدیران مدارس باید از بخاری های استاندارد در کلاس ها استفاده کنند و همچنین آموزش های ایمنی لازم نیز به دانش اموزان و فرهنگیان و کارکنان مدرسه داده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا تا پایان سال جاری مابقی اعتبار برای تجهیز کلاس ها به سیستم گرمایشی اختصاص داده می شود، خاطرنشان کرد: این موضوع بستگی به پرداختی خزانه و منابع درآمدی و موجودی خزانه کشور دارد و امیدواریم این اعتبار تخصیص یابد تا در اختیار استان‌ها قرار دهیم.

 

