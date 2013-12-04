تعاونی های بانوان در اشتغال استان قزوین نقش موثری دارند

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیت زنان در بعد اقتصادی در جامعه شایان توجه است اگر چه حضور فعال بانوان درجریان روزمره وامور خانوادگی اهمیت زیادی دارد ولی موضوع اشتغال و مشارکت گسترده آنان درتوسعه اقتصادی و میزان این فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی نیز مهم است و باید زمینه مناسب برای بروز و ظهور استعدادها و قابلیت های این نیمه جمعیت کشور و نیروی کار بالقوه فراهم شود.



وی افزود: در اجرای این مهم ضروری است شیوه ای انتخاب شود تا بدون هرنوع منفعت طلبی، مصالح و منافع زنان رعایت شده و امکان فعالیت سالم آنان در صحنه های اقتصادی جامعه بیش از پیش در دسترس قرار گیرد.

معین الدین بیان کرد: بی تردید از طریق تشکیل تعاونی های ویژه بانوان بدون وجود تبعیض و در پرتو فرهنگ مشارکت عمومی برای اشتغال شایسته زنان مشارکت فعال تر آنان در توسعه اقتصادی کشور فراهم می شود.



این مسئول گفت: موضوع اشتغال زنان و نوع فعالیت های اقتصادی مناسب آنان و میزان این فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی کشور باید شناسایی شود تا با شناخت علمی و تفکری منطقی ایجاد دگرگونی در نحوه نگرش به نقش زن در زندگی اجتماعی و اقتصادی زمینه بروز استعدادها و قابلیت های این افراد به عنوان نیمی از نیروی بالقوه جامعه فراهم شود و بانوان کشور بتوانند عملا در صحنه فعالیتهای اقتصادی حضور موثری داشته باشند



رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین یادآورشد: خوشبختانه بانوان استان با حضور در تعاونی ها توانسته اند خلاقیت های خود را در بخشهای مختلف نشان دهند و در روستاها نقش آفرین باشند.



طرح تولید محصولات ارگانیک توسط تعاونی ها



معین الدین گفت: با توجه به توانمندی های برخی تعاونی ها اجرای طرح های مهم به این تشکلها سپرده می شود که اجرای طرح محصولات ارگانیک از آن جمله است.



وی افزود: در این راستا اعضاء شرکت تعاونی زنان روستایی شهرستان بوئین زهرا طرح تولید محصولات ارگانیک را اجرا می کنند.

معین الدین یادآورشد: طرح سالم سازی و تولید محصولات ارگانیک (ipm)در شرکت تعاونی زنان روستایی عطر کوثر بوئین زهرا در حال اجراست.



رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: این طرح با هدف تولید محصولات ارگانیک به خصوص تولید سبزیجات با اشتغالزایی بالا در تعاونی زنان روستایی عطر کوثر شهرستان بوئین زهرا اجرا می شود.



وی با اشاره به بازدید کارشناس تعاونی های زنان روستایی استان از این شرکت افزود: این شرکت در حال حاضر 149 عضو دارد و در سطح 35 روستای شهرستان بویین زهرا فعالیت می کند.



به گفته معین الدین این شرکت به عنوان شرکت نمونه زنان روستایی در سال جاری در استان برگزیده شده است.



این مسئول به اقدامات مهم این شرکت اشاره کرد و گفت: توزیع جوجه بوقلمون یک ماهه در بین زنان روستایی بطور متوسط به میزان سه هزار قطعه، راه اندازی صندوق اعتبارات اعضاء برای پرداخت وام، خرید و فروش محصولات کشاورزی به ویژه زنان روستایی،اجرای پروژه زنبور عسل، آموزش و مهارت زنان روستایی و تهیه و توزیع جزوه و سی دی های آموزشی و راه اندازی کافی نت برای انجام امور مربوط به مشاغل خانگی و سوخت از جمله اقدامات مهم انجام شده است.



معین الدین عملکرد این شرکت تعاونی را مطلوب رارزیابی کرد و گفت: در بازدید دوره ای از شرکتهای تعاونی زنان روستایی ضمن اطلاع از عملکرد آنها توسط کارشناسان سازمان ارزیابی مناسب هم صورت می گیرد.

