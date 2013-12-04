19 درصد از جمعیت باسواد کهگیلویه و بویراحمد عضو کتابخانه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر حسینی ظهر ظهر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی افزود: عضویت در کتابخانه‌های عمومی استان پنج درصد است که با توجه به متوسط کشوری که 5/2 درصد است فاصله زیادی با درصد اصلی داریم.

وی با بیان اینکه باید اقدامات لازم برای افزایش و ارتقای عضویت در کتابخانه‌ها را داشته باشیم، اظهار داشت: در این راستا برنامه‌های زیادی در حوزه‌های مختلف در هفته کتاب و کتابخوانی در سطح استان برگزار شده است.

حسینی افزود: در افق 1404 سرانه مطالعه و کتابخانه کشور باید به برترین کشور منطقه و جزو 15 کشور برتر جهان یعنی35 درصد عضویت جمعیت در کتابخانه‌های عمومی کشور برسد.

وی با بیان اینکه سرانه مطالعه استان در اردیبهشت ماه سال گذشته در زمینه کتاب‌های غیردرسی 15 دقیقه و 22 ثانیه بود، تصریح کرد: این میزان از متوسط کشوری بالاتر است و همه باید دست به دست هم داده تا این میزان همچنان افزایش یابد.

مطالعه روزنامه سه دقیقه کمتر از متوسط کشوری

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به سرانه مطالعه روزنامه در استان تصریح کرد: در زمینه روزنامه‌های نوشتاری نیز متوسط مطالعه در استان سه دقیقه کمتر از متوسط کشوری است اما در زمینه روزنامه‌های الکترونیک رتبه استان در کشور دوم و بالاتر از متوسط کشوری بوده است.

حسینی افزود: این زمان در استان 11 دقیقه و هشت ثانیه و در متوسط کشوری پنج دقیقه و 55 ثانیه است.

وی تصریح کرد: در حوزه مطالعه اینترنت نیز این استان با 50 دقیقه در روز رتبه اول کشور را دارد.

حسینی رتبه استان در مطالعه کتابهای غیر درسی چاپی سال 91 را با چهار پله صعود نسبت به سال قبل رتبه 11 عنوان کرد و گفت: نمایه نشریات و مقالات به صورت کشوری و استانی به دو صورت آنلاین و آفلاین در تمام کتابخانه‌های استان نیز اجرا می‌شود و مقالات سال 57 تاکنون را می‌توان بر روی این نمایه مشاهده کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: در بخش آنلاین یک میلیون و 500 هزار مقاله و در آفلاین 900 هزار مقاله برای خوانندگان بر روی سایت قرار داده شده است.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبه کتابخانه‌های عمومی استان از شهرداری‌ها بیان داشت: مطالبات پرداخت نشده کتابخانه ها از شهرداریها در سطح استان 16 میلیارد ریال است و شهرداریها باید در سطح استان متناسب با وضعیت مالی خود مبالغی را به صورت علی‌الحساب به حساب انجمن‌‌های کتابخانه‌‌های عمومی استان واریز کنند.

85 کتابخانه عمومی در استان فعال است

وی یادآور شد: در حال حاضر 58 کتابخانه عمومی در استان فعالیت دارد که از این تعداد 23 کتابخانه آن در حوزه روستایی فعال هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان افزود: تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های روستایی استان 82 هزار و 500 جلد است که با توجه به این تعداد در کتابخانه‌های عمومی روستاها به ازای هر نفر 26 جلد کتاب وجود دارد.

حسینی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 554 هزار و 832 نفر به کتابخانه‌های عمومی استان مراجعه کرده اند.

وی افزود: در حال حاضر 495 هزار و 505 جلد کتاب با 363 هزار و 193 عنوان در کتابخانه‌های استان وجود دارد.