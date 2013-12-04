ثبت 153 میلیون مشخصه اطلاعاتی از موقوفات و امامزادگان در سامانه جامع

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی حاتمی ضمن بیان این خبر با ارائه گزارشی از عملکرد ثبت، پردازش و بهره برداری مکانیزه اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه گفت: در سال 89 عملیات بارگذاری اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه آغاز و سامانه جامع اطلاعات و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه بطور رسمی راه اندازی شد و در سال 90 نیز ثبت اطلاعات و صدور اسناد رقبات موقوفات از طریق این سامانه به طور رسمی آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت رسمی مالی موقوفات و بقاع متبرکه از طریق سامانه جامع اطلاعات و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه از سال 91 آغاز گردیده، افزود: در این سال ستاد نظارت بر حسن اجرای این برنامه تشکیل شد و در سال 92 نیز پالایش و تأیید اطلاعات موقوفات و نیات آغاز گردید.



حجت الاسلام حاتمی با اشاره به روند ورود اطلاعات در این سامانه گفت: تاکنون از موقوفات سراسر کشور، بیش از 7 میلیون مشخصه اطلاعاتی ، از بقاع متبرکه بیش از 465 هزار مشخصه اطلاعاتی ، از نیات واقفان بیش از 46 میلیون مشخصه اطلاعاتی ، از رقبات بیش از 67 میلیون مشخصه اطلاعاتی و از اشخاص نیز بیش از 32 میلیون مشخصه اطلاعاتی در این سامانه وارد شده است.



معاون حقوقی، اوقافی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: در پی راه اندازی سامانه جامع اطلاعات و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه حجم گسترده ای از اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه در آن بارگذاری گردید که شامل اطلاعات مدرک وقفی ، اطلاعات پایه، مشخصات مدرک وقفی، بازنویسی مدرک وقفی، ثبت و تسهیم نیات، اطلاعات رقبات، اشخاص مرتبط با موقوفات، اسناد اجاره و اسناد کلی موقوفات می باشد.



وی با بیان اینکه اطمینان از صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه همواره مدنظر سازمان در جهت بهره برداری از اطلاعات بوده است، تصریح کرد: بدین منظور گروهی از کارشناسان زبده سازمان ، اطلاعات ثبت شده در سامانه را مورد بررسی قرار داده و در صورت درستی اطلاعات آنها مورد تائید قرار داده تا برای سال های آتی برای کلیه بهره برداران قابل استفاده باشد.



حجت الاسلام حاتمی با تشریح روند ورود اطلاعات به سامانه گفت: ابتدا اسکن مدرک وقفی و سپس اطلاعات پایه موقوفات و مشخصات مدرک وقفی براساس مشخصه های اطلاعاتی طراحی شده، ثبت می گردد و در نهایت مدرک وقفی و نیات وقف بطور کامل بازنویسی می شود.



معاون حقوقی، اوقافی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: مراحل تائید اطلاعات سامانه دارای 7 مرحله شامل؛ تأیید اول، توسط کارشناس اداره اجرایی شهرستان ، تائید دوم ، توسط رئیس اداره اجرایی شهرستان ، تائید سوم ، توسط معاون اوقافی یا رئیس اداره اوقافی اداره کل استان، تائید چهارم، توسط مدیرکل استان ، تائید پنجم ، توسط مدیرکل اسناد و ثبتی معاونت اوقافی ، حقوقی و امور مجلس، تأیید ششم، توسط معاون حقوقی، اوقافی و امور مجلس و در نهایت تائید هفتم ، توسط نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان صورت می گیرد که بعد از هر مرحله تأیید، افراد قبلی امکان تغییر در اطلاعات را نخواهند داشت.



تعمیر و بازسازی 1083 بقعه متبرکه و امامزاده طی سال 92



علیرضا جعفری، معاون بهره برداری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه با بیان اینکه بر اساس برنامه پیش بینی شده در سال 92 ، 1083 بقعه متبرکه و امامزاده کشور تعمیر و بازسازی خواهند شد ، گفت: تاکنون عملیات عمرانی در 632 بقعه آغاز شده است.

وی با ارائه گزارش عمرانی 7 ماهه این معاونت در سراسر کشور اظهار کرد: براساس برنامه پیش بینی شده در سال 92 ، 1083 بقعه متبرکه و امامزاده کشور با بیش از 726 هزار مترمربع، تعمیر و بازسازی خواهند شد که تا پایان مهرماه، عملیات عمرانی 632 بقعه با زیربنای بیش از 372 هزار متر مربع آغاز شده است. بیش از 33 درصد اهداف عمرانی پیش بینی شده تا پایان مهرماه محقق شده است.



معاون بهره برداری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه ادامه داد: تاپایان مهرماه بنابر برنامه عملیاتی سال 92، در 8 بقعه متبرکه استان آذربایجان شرقی، 5 بقعه آذربایجان غربی، 15 بقعه اردبیل، 47 بقعه اصفهان، 7 بقعه البرز، 29 بقعه ایلام، 4 بقعه بوشهر، 33 بقعه تهران، 11 بقعه چهار محال و بختیاری، 10 بقعه خراسان شمالی، 16 بقعه خراسان جنوبی، 9 بقعه خوزستان، 20 بقعه زنجان، 10 بقعه سمنان، 2 بقعه سیستان و بلوچستان، 83 بقعه فارس، 26 بقعه قزوین، 22 بقعه قم، 52 بقعه کرمان، 2 بقعه کرمانشاه، یک بقعه کردستان، 24 بقعه کهگیلویه و بویراحمد، 49 بقعه گیلان، 20 بقعه گلستان، 9 بقعه لرستان، 11 بقعه مازندران، 44 بقعه مرکزی، 5 بقعه هرمزگان، 31 بقعه همدان و 27 بقعه یزد عملیات تعمیر و بازسازی آغاز شده است.

اجرای مستمر طرح «قدمهای آسمانی تا امام مهربانی» حرکتهای وهابیت را خنثی می کند



عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تأکید بر اجرای مطلوب طرح «قدم های آسمانی تا امام مهربانی» به صورت متمرکز در سالهای آتی گفت: اجرای مستمر این طرح حرکت دشمنان و اعمال خبیثانه وهابیت را خنثی خواهد کرد.



وی با اعلام اینکه ایران اسلامی مفتخر است که بارگاه نورانی علی بن موسی الرضا(ع) در این کشور قرار دارد، اظهار کرد: ارائه طرحهایی همچون «قدمهای آسمانی تا امام مهربانی» و موفقیت در اجرای آن از افتخارات نظام و افراد پاک و بااخلاص است و باید این طرح باید با نیت خدمت رسانی به بارگاه و آستان مقدس امام رضا(ع) اجرایی شود.



وی ادامه داد: اجرای این طرح و تداوم آن در سالهای آتی در جهت خنثی سازی حرکت دشمنانه و خبیثانه وهابیت مؤثر است و ضربه سهمگینی بر این گونه حرکات جاهلانه وارد می کند که حرکت کاروانهای زیارتی به شکل پیاده در عراق علیرغم کشتار و بمب گذاری وهابیت و سلفی ها گواه بر این مدعاست.



عابد هدایت و مدیریت روحیه و عشق مردم به سوی اهل بیت(ع) و سوق دادن مردم به طرف دین و اهل بیت(ع) را بزرگترین افتخار سازمان اوقاف و امور خیریه در این طرح دانست و تصریح کرد: سازمان اوقاف باید با بهره گیری از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مرتبط ضمن به کارگیری تمام ظرفیتها برگ زرینی را در این راستا در کارنامه خود ثبت کند.



قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه برکت واقعی در ارائه اطلاعات و آمار نیست، افزود: حرکت کاروانهای پیاده با تعداد کم افراد نیز نشان دهنده عواطف و احساسات پاک مردم به امام رضا(ع) است و بیشترین تأثیر را در جامعه دارد و باید ابزار و امکانات لازم را در راستای خدمت رسانی به این قشر تجمیع کنیم.



وی با اشاره به اینکه همزمانی اجرای طرح «قدمهای آسمانی تا امام مهربانی» با هفته وقف امسال زمینه و فرصت لازم برای اطلاع رسانی گسترده و ثبت وقفهای مرتبط با زائران را فراهم می کند، تصریح کرد: انتظار نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف بر این است تا سیاستها و تدابیر اتخاذی سازمان در بدنه بکارگیری شود و قصد داریم با عزم و اراده جدی این طرح را در هفته وقف بی عیب و نقص عملیاتی کنیم.