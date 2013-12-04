استعدادهای برتر از بین طلاب مدارس علمیه خراسان رضوی شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر فرجام قبل از ظهر چهارشنبه در اجلاسیه سراسری مدیران مدارس علمیه خراسان با تاکید بر اینکه از بهمن سال جاری مدرسه علمیه سلیمانیه طلاب نسبت به ثبت نام پایه های یک تا 6 حوزوی که معدل بالای 18 را داشته باشند اقدام می کند افزود: استعدادهای برتر از بین مدارس علمیه استان شناسایی می شوند تا در افق های دورترو طی بیست سال آینده پشتوانه های خوبی از نظر مدرس، فقیه و مجتهد داشته باشیم.

مدیر اجرایی حوزه های علمیه خراسان بیان کرد: از سال گذشته برنامه جامع قرآن در متون درسی مدارس علمیه قرار گرفته و این اقدام طبق کار کارشناسی و برنامه مدون و منظمی انجام شده است.

حجت الاسلام فرجام گفت: برخی مطرح می کنند که سطح علمی حوزه های علمیه افت کرده ولی بررسی ورودی های حوزه و میزان خروجی مدارس علمیه و تاثیرگذاری آن ها نشان می دهد نه تنها سطح علمی مدارس علمیه افت نکرده بلکه حرکت رو به جلویی را شاهد بوده است و همواره در راستای هدف خود که پرورش اسلام شناسان خبره است حرکت کرده است.

وی افزود: باید با ارائه راهکارهایی شرایط کنونی را ارتقاء داد به عنوان مثال مدیران مدارس علمیه باید پیش از شروع سال تحصیلی نسبت به پذیرش استعدادهای برتر اقدام کنند.

حجت الاسلام فرجام با اشاره به لزوم تعامل حوزه های علمیه با نهادهای فرهنگی در شهرستان ها در راستای جذب استعدادهای برتر افزود: مدیران مدارس علمیه باید با دبیرستان ها ارتباط و تعامل برقرار کرده و افراد علاقه مند را از بین مدارس شناسایی کرده و نسبت به پذیرش استعدادهای برتر حرکت کنند.

مدیر اجرایی حوزه های علمیه خراسان گفت: در طرح " سفیران هدایت" افراد با مدرک دیپلم طی 5 سال تحت آموزش قرار می گیرند و این افراد پاسخگوی نیازهای دینی مردم در روستاهای پرجمعیت استان هستند.

مدیر اجرایی حوزه های علمیه خراسان عنوان کرد: حوزه های علمیه شیعه در گذشته در حاشیه نظام های سیاسی قرارداشتند ولی بعد از تشکیل حوزه های علمیه نظام اسلامی ایران این فرصت را فراهم کرده است که در بطن نظام سیاسی کشور باشند و این بازه تاریخی ا تنها دوره ای است که در رأس آن روحانیت شیعه و ولی فقیه دانش آموخته حوزوی قرار گرفته و ما وظیفه داریم با بهره برداری از این فرصت پیام اهل بیت(ع) را به درستی به گوش جهانیان برسانیم.