۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

بخش کجور نوشهر سفیدپوش شد

کجور - خبرگزاری مهر: بارش برف آخرین ماه پاییزی بخش کجور از توابع شهرستان نوشهر را سفید پوش کرد.

بخشدار کجور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال آغاز بارندگی و افت شدید دما در شبانه روز گذشته بخش کجور و ارتفاعات البرز از برف سفیدپوش شد.

سید نادر موسوی زاده افزود : به دنبال آغاز بارندگی و افت شدید دما در شبانه روز گذشته بخش کجور و ارتفاعات البرز از برف سفیدپوش شد.

وی با اعلام اینکه میزان بارش برف در شهر پول و کجور ۵ سانتی متر است افزود: میزان بارش برف در ارتفاعات به ۳۰ سانتی متر می رسد.

بخشدار کجور با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی بخش کجوراذعان کرد: به دنبال کاهش دمای هوا و بارش برف در محورها، نیروهای امدادی در آمادگی
کامل به سر می برند که در صورت بروز مشکل سریعا وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به تداوم بارش برف به رانندگانی که قصد عبور از مسیر کجور را دارند توصیه می‌شود با توجه به لغزندگی سطح راه‌ها ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ایمن زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ و پوشاک گرم به همراه داشته باشند و با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

