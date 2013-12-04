بخش کجور نوشهر سفیدپوش شد

بخشدار کجور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال آغاز بارندگی و افت شدید دما در شبانه روز گذشته بخش کجور و ارتفاعات البرز از برف سفیدپوش شد.

وی با اعلام اینکه میزان بارش برف در شهر پول و کجور ۵ سانتی متر است افزود: میزان بارش برف در ارتفاعات به ۳۰ سانتی متر می رسد.

بخشدار کجور با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی بخش کجوراذعان کرد: به دنبال کاهش دمای هوا و بارش برف در محورها، نیروهای امدادی در آمادگی

کامل به سر می برند که در صورت بروز مشکل سریعا وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به تداوم بارش برف به رانندگانی که قصد عبور از مسیر کجور را دارند توصیه می‌شود با توجه به لغزندگی سطح راه‌ها ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ایمن زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ و پوشاک گرم به همراه داشته باشند و با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.