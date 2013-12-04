به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجی پور در همایشی که ظهر چهارشنبه در فرهنگسرای ترافیک مشهد در میان جمعی از مسئولان و بیماران مبتلا برگزار شد عنوان کرد: رویکرد اصلی در تمام برنامه های پیشگیرانه به تعویق انداختن آسیب ها است.

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی ابراز کرد: در خصوص پیشگیری اولیه اقداماتی که باعث به تاخیر انداختن آسیب ها می شود باید هم توسط سیاستگذاران و هم مجرایان و سازمان های مردم نهاد انجام شود.

وی اظهار کرد: همه می دانند پیشگیری بهتر از درمان است اما این شعار چقدر عملیاتی شده و سبک زندگی امان را بر مبنای آن تغییر داده ایم.

سلامتی فاکتوری نیست که به انسان القاء شود

حاجی پور ابراز کرد: سلامتی فاکتوری نیست که به انسان القاء شود بلکه در راه دست یابی به آن باید تلاش کرد.

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی گفت: تمام آنهایی که به نوعی با بیماری ایدز سرو کار دارند و به آن مبتلا هستند به نوعی قربانی اجتماع هستند و داستان هایی در جامعه دارند

حاجی پور عنوان کرد: نمی توان گفت فقط خود فرد در ابتلا نقش داشته است هم خودش هم خانواده و هم اجتماع به نوعی در بروز آن سهیم بوده اند.

وی ابراز کرد: باید در راه پیشگیری از بیماری و بیمه سلامتی آحاد مردم سالم جامعه به کمک بیمه گذاران و متخصصان سرمایه گذاری کرد چرا که هزینه این پیشگیری از درمان کمتر و نتیجه آن مطلوب تر است.

پاتوق های معتادین کانونی برای گسترش بیماری های عفونی

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به هشت مرکز کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد در خراسان رضوی اظهار کرد: باید برای تمام معتادین تزریقی و بی سرپناه جایی در نظر گرفته و با ارائه خدمات و لوازم بهداشتی از بروز بیماری های عفونی چون ایدز و گسترش آن از طریق سرنگ های آلوده جلوگیری کنیم و در ادامه با جلب اعتماد آنها تشویق به ترک و بازگشت به جامعه اشان کنیم.

حاجی پور ابراز کرد: یکی از مواردی که در راه پیشگیری کمک شایانی می کند شناسایی پاتوق های معتادین است که به کانونی برای گسترش بیماری های عفونی تبدیل می شود.

جلوگیری از گسترش بیماری ایدز با شناسایی پاتوق های معتادین

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی افزود: با شناسایی پاتوق ها و دایر کردن مراکز گذری درمان در نززدیکی آنها از گسترش بیماری هایی چون ایدز را با توزیع سرنگ ها و لوازم بهداشتی جلوگیری می شود.

حاجی پور عنوان کرد: در حال حاضر دو سر پناه شبنه مردانه و یک زنان برای معتادین تزریقی و پر خطر در سطح شهر مشهد داریم و در حال فعال کردن چهار مرکز گذری درمان هستیم.

وی عنوان کرد: باید به گونه ای با معتادان پر خطر رفتار شود که زیر زمینی نشوند چراکه اگر زیر زمینی شوند ارتباطشان قطع و انتشار بیماری ایدز در بینشان بیشتر شده و دیگر امکان کنترل وجود ندارد.

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی در ادامه افزود: باید به طور خاص به پیشگری اولیه توجه شود و خیرین هم در این عرصه وارد شوند.

جانشین دبیر مبارزه با مواد مخدر هم در این همایش گفت: با وقت اداری نمی توان با اعتیاد و ایدز مبارزه کرد بلکه نیاز به کمک همه جانبه و کار از عمق وجود برای این کار است.

سرهنگ ماشاالله صادقی عنوان کرد: دشمن از غفلت ما برای ورود و ضربه زدن استفاده می کند همچنان که چندین سال قبل مواد روان گردانی که سوغات اروپا است از طریق همین بی اطلاعی ماموران وارد کشور شد.

هزار و 300 شبکه ماهواره ای ساخت شیشه را آموزش می دهند

وی ابراز کرد: در حال حاضر هزار و 300 شبکه ماهواره ای و اینترنتی فرمول و ساخت شیشه را آموزش می دهند و مواد اولیه آن هم در برخی از خیابان های مشهد به وفور یافت می شود.

سرهنگ صادقی اظهار کرد: مبارزه با ایدز حرکت جهادی نیاز دارد و همانگونه که در جنگ به دهان دشمن کوبیدیم الان هم باید جهادی و متحد و با حمایت همه افرد جامعه جلوی آن را بگیریم.

وی ادامه داد: ما می توانیم اعتیاد را کنترل کنیم همانطور که سه هزار و 500 کارتن خواب را در مشهد جمع کردیم می توانیم اعتیاد و به طبع آن ایدز را هم ریشه کن کنیم.

در این مراسم یکی از بیماران مبتلا به ایدز که در میان شرکت کنندگان بود وبعد رفتن پشت تریبون و بدون ترس از نگاه های پرسشگر دیگران در مورد خود و زندگی و نحوه مبتلا شدنش صحبت کرد.

این زن مبتلا به ایدز این گونه شروع کرد: همه چیز از 10 سال پیش و طی یک گلو درد شروع شد دردی که با مراجعه به پزشک هم درمان نشد، برای پیگیری بیشتر به پزشک گوش و حلق و بینی مراجعه کردم و او که به گلو درد من مشکوک شده بود یک سری آزمایش برایم نوشت.

فاطمه ابراز کرد: وقتی برای گرفتن جواب آزمایش به آزمایشگاه مراجعه کردم آنها مرا پیش مشاور بردن، گیج و مبهوت شده و نمی دانستم چه شده است.

وقتی فهمیدم ایدز دارم از هوش رفتم

این بیماری مبتلا به ایدز افزود: وقتی مشاور در مورد بیماری ایدز صحبت کرد و بعد گفت که شما هم مبتلا هستید از هوش رفتم.

فاطمه اظهار کرد: زندگی برایم غیر قابل تحمل شده بود به ویژه وقتی که همسرم که بیماری را به من منتقل کرده بود از دنیا رفت دیگر تحملش برایم سخت بود.

وی با اشاره به همیاری و کمک خانواده اش در این مورد گفت: اگر خانواده ام هوایم را نداشته و تنهایم می گذاشتند من هم همان جا می مردم.

فاطمه ابراز کرد: با مشاوره های مرکز بیماری های رفتاری توانستم به زندگی ام ادامه داده و با آن کنار بیایم.

این بیمار مبتلا به ایدز عنوان کرد: اکنون با مردی که او هم مبتلا است ازدواج کرده ام و زندگی ای را در سایه ترس و بیماری ایدز ادامه می دهم ولی با این تفاوت که امید زیادی دارم.

وی اظهار کرد: شش ماه بعد از ازدواج مرکز مشاوره با من تماس گرفتن و کودکی در شیر خوارگاه غلی اصغر را به من معرفی کردند که یک ساله بود و از مادر ش مبتلا شده بود.

فاطمه گفت: به همراه همسرم کودک را از شیرخوارگاه گرفته و سرپرستی این فرشته معصوم و بی گناهی که نا خواسته و بی رحمانه به آن مبتلا شده بود را بر عهده گرفتیم.

تنها آرزویم زندگی بدون ترس از انگ زدن برای دخترم است

وی بیان کرد: الان چهار سال است که خانواده چهار نفره ما دارد زندگی خوب و عاشقانه ای را می گذراند و به خوبی با این بیماری کنار آمده است.

فاطمه افزود: بیماران مبتلا به ایدز هم می توانند مانند بقیه افراد عادی زندگی کرده و هیچگونه ضرر و آسیبی هم به دیگران نمی رسانند.

وی علت حضورش را در این همایش و در جمع را تغییر نگاه دیگران نسبت به بیمران ایدزی عنوان کرده و گفت: تنها آرزویم این این است که عارفه دختر معصوم و بی گناهم وقتی بزرگ شده و وارد جامعه می شود مشکلی داشته و بدون ترس و اضطراب از انگ زدن به زندگی خود ادامه دهد.

گزارش: ملیحه زرین پور