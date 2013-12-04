بکارگیری 395 پزشک و کارشناس پرستاری در مراکز درمانی آذربایجان غربی

ایرج محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بکارگیری 224 کارشناس پرستاری، 77 پزشک متخصص و 94 ماما در مراکز درمانی و بیمارستانهای استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و اعلام کرد:‌ محل خدمتی ۴۵ نفر کارشناس پرستاری مشمول طرح نیروی انسانی در سطح مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تعیین شده که بر اساس استخراج نیازهای واقعی مراکز درمانی بوده است.

وی با بیان اینکه توزیع این تعداد نیروی انسانی در سطح مراکز آموزشی- درمانی و شبکه های بهداشت و درمان با رعایت اصل عدالت محوری و حضور مستقیم این افراد در جلسه که نمایندگانی از فرمانداری و مدیران سطوح مختلف معاونت امور درمان حضور داشتند تقسیم شده، ادامه داد: تعیین محل خدمت نیروها به نحوی انجام شده که دخالت فردی و سلیقه ای در اعزام آنها به شهرستانها حذف شده است.

معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی از جذب 9 متخصص داخلی، 8 متخصص قلب و عروق، 7 متخصص بیهوشی، 9 متخصص کودکان، 5 نمتخصص جراح عمومی، 5 متخصص رادیولوژیست، 3 متخصص زنان و زایمان و 2 متخصص گوش و حلق و بینی در این راستا خبر داد .

محبی اظهار داشت: همچنین 2 متخصص جراح مغز و اعصاب، 2 متخصص پوست، یک متخصص چشم، 2 متخصص داخلی اعصاب، یک متخصص روانپزشک، یک متخصص اورولوژیست، یک متخصص آسیب شناسی، 4 متخصص ارتوپد و یک فوق تخصص قلب و عروق جذب سیستم درمانی استان شده اند.

وی از راه اندازی کلینیک های اقماری با هدف تحقق شاخص عدالت در سلامت، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، افزایش خدمت رسانی به بیماران سرپایی، استفاده هرچه کارآمدتر از اعضای هیئت علمی خبر داد.

معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: راه اندازی این کلینیکها منجر به ساماندهی سیستم ارجاع، بهره برداری مناسب از امکانات دانشگاه، ایجاد دسترسی در ساعات غیر اداری برای بیماران، حفظ اعضای هیئت علمی تمام وقت در جهت ارتقای کیفیت درمان و افزایش حضور موثر آنان می شود.