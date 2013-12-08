آرامش و متانت حاصل مدیریت صحیح زندگی است/ در مدیریت زمان ضعف داریم

حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان درمورد اینکه اصولاً افراد چقدر در جامعه برای مدیریت زندگی آموزش می بینند به خبرنگار مهر گفت: معمولاً در جامعه ما افراد مدیریت زندگی را به شکل تقلیدی از پدر و مادر خود فرا می گیرند و دریافت می کنند. یعنی عمدتاً دخترها و پسرهای جوان که ازدواج می کنند تحت تأثیر والدین خود هستند. ولی در افرادی که اهل مطالعه هستند معمولاً یکسری مسائل جدید را از کتاب ها مطالعه می کنند و می آموزند. برای مثال سبک های مختلف زندگی را مطالعه می کنند و بر اساس آن زندگی اشان را مدیریت می کنند.

وی تصریح کرد: غالب مردم بر اساس همان سنت ها و آموزش های تقلیدی خود از والدینشان زندگی را مدیریت می کنند. ولی باید بر اساس مطالعه و علم و دانش انسان زندگی را مدیریت کند تا بهتر ثمرات زندگی را مدیریت کنند.

این محقق و پژوهشگر مسائل دینی و فلسفی در مورد اینکه در بحث مدیریت زندگی دچار چه ضعف هایی هستیم هم یادآور شد:در این زمینه دچار ضعف نسبی هستیم. باید خودمان را با زندگی های موفق مقایسه کنیم آنوقت به ضعف های مدیریتی زندگی واقف می شویم. تا این مقایسه انجام نگیرد نمی توانیم متوجه ضعف های خودمان بشویم. باید با افراد موفقی که خانواده موفق دارند و می توانند زندگی خود را با نتایج بهتری بچرخانند خودمان را مقایسه کنیم.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة یادآور شد: زندگی بخش های مختلفی دارد بخش های مادی اجتماعی و روحی و عاطفی دارد. ضعف هایی که الان داریم عمدتاً در استفاده از وقت و اوقات زندگی است. یعنی ضعف در مدیریت زمان است که از زمان استفاده بهینه نمی کنیم . یکی هم در بخش انتخاب شغل است که شغل متناسب با روحیات افراد نیست. وقتی شغل انسان با روحیات و ذوق و سلیقه اش ناسازگار باشد انرژی های زیادی از او هدر می رود و از آن انرژی استفاده نمی شود.

این محقق و پژوهشگر مسائل دینی و فلسفی در مورد اینکه اهمیت مدیریت زندگی در کاستن از ناهنجاری های اجتماعی چیست هم عنوان کرد: برای اینکه خانواده اولین واحد اجتماعی است که در آن بسر می بریم اگر واحد خانواده موفق باشد آثارش در رفتار انسان و در محیط های جمعی بزرگتر مثل مدرسه،اداره و بعد در شهر و کشور هم آشکار می شود. بنابراین واحد خانواده خیلی مهم است واحد پایه است. اگر بتوانیم مدیریت بهتری در درون خانواده ها داشته باشیم و آن را صحیح اداره کنیم از آرامش و متانت برخوردار می شویم که آثار و ظهوراتش در محیط جامعه و در ارتباط با شهروندان دیگر به خوبی آشکار می شود.