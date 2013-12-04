۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

یک نظرسنجی نشان داد؛

افزایش نارضایتی ملتهای منطقه از ترکیه / 88 درصد سوریها ترکیه را دوست خود نمی دانند

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که نارضایتی ملتهای منطقه از سیاستهای ترکیه طی دو سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، نظرسنجی انجام شده توسط اندیشکده مطالعات اقتصادی و اجتماعی در استانبول نشان می دهد نارضایتی از ترکیه در دو سال گذشته در منطقه خاورمیانه افزایش چشمگیری داشته است.

بنا بر این گزارش این افزایش نارضایتی ناشی از سیاست خارجی دولت ترکیه بوده است که بیشترین نارضایتی ها از ترکیه مربوط به مردم مصر و سوریه بوده است.

نظرسنجی انجام شده در 16 کشور منطقه صورت گرفته است بر اساس این گزارش، رضایت از عملکرد ترکیه در سال 2011 ، 78 درصد بوده است که در سال 2013 به 59 درصد کاهش یافته است.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که 88 درصد مردم سوریه، ترکیه را دوست خود نمی دانند.

در مصر هم میزان محبوبیت ترکیه با 50 درصد کاهش به 38 درصد رسیده است.

 

