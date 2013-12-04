به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه حزب اعتدال و توسعه، که با عنوان «خود شکن آیینه شکستن خطاست» منتشر شده، آمده است: گزارش عملکرد صد روزه دولت تدبیر و امید که توسط رئیس جمهور منتخب و محبوب به مردم شریف ایران ارئه شد، ضمن آن‌که بیش از پیش بخش کوچکی از ابعاد فاجعه‌بار سیاست‌های مخرب دولت‌های نهم و دهم را برای عموم مردم شریف ایران آشکار کرد، جزئیات برخی از تغییرات اقتصادی کشور در صد روز ابتدایی این دولت را نیز در اختیار مردم قرار داد که در نوع خود بی‌سابقه بود. بر این اساس، اگرچه هنوز فاصله بسیار ی تا رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده، اما با تدابیر به کار رفته در صد روز نخست دولت، روند قهقرایی حرکت کشور متوقف شده و قطار توسعه و پیشرفت کشور که از مسیر صحیح خارج شده بود به ریل بازگشته است.

خوشبختانه، گزارش‌های ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور محترم برخلاف روال مرسوم در دوره قبل، با مشاهدات میدانی و روزانه مردم نیز همخوانی داشت و همین صداقت گفتار مطمئناً روند اعتماد مردم را به دولت تدبیر و امید افزایش خواهد داد. در بیانیه حزب اعتدال و توسعه، از "ادبیات متین، آرام، حکیمانه و آرامش‌بخش حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی" به عنوان دیگر نقطه قوت گزارش صد روزه دولت به مردم یاد شده و آمده است: پس از هشت سال حاکمیت ادبیات نامناسب و دور از شأن ملت ایران که باعث شده بود تا بسیاری از مردم حتی از گوش فرا دادن به سخنان رییس جمهور کشور نیز اکراه داشته باشند، ایرانیان بار دیگر تصویر رئیس‌جمهوری را بر صفحه تلویزیون‌های خود دیدند و به سخنانش گوش دادند که در ترازی بالا و متناسب با شأن ادب‌دوست‌شان با آن‌ها سخن می‌گفت.

در ادامه این بیانیه، ضمن استقبال از نقد سازنده و دلسوزانه نسبت به دولت، با اشاره به انتقادات صورت گرفته از سوی برخی جریان‌های افراطی به گزارش صد روزه دولت، عمده این انتقادات، کینه‌توزانه و غرض‌ورزانه ارزیابی شده است و خطاب به مطرح‌کنندگان چنین انتقاداتی آمده است: مسائلی که در گزارش رئیس جمهور محترم به آن‌ها اشاره شد، آیینه تمام‌نمایی است از عملکرد دولت شما در هشت سال گذشته، پس به جای برآشفتن از چنین گزارشی، اگر اندکی انصاف، راستی و آزادگی به خرج دهید باید از آن استقبال کرده و از فرصت پیش آمده برای بررسی عملکرد هشت سال گذشته و دلایل رویگردانی بیش از پیش مردم از گفتمان مورد پسند خود استفاده کنید. به عبارت دیگر: آینه چون نقش تو بنمود راست، خودشکن، آیینه‌ شکستن خطاست! اعتدال و توسعه در ادامه، از سیاست خارجی شعارزده، بی‌برنامه و تنش‌آفرین دولت قبل به عنوان نمونه بارزی از اقدامات مخرب مورد حمایت گروه‌های افراطی نام برده و با اشاره به موفقیت اخیر در مذاکرات ژنو آمده است: در حالی که دولت‌های نهم و دهم نتوانستند از فرصت بی‌نظیر اعتماد و حمایت‌های مقام معظم رهبری و نیز سایر دستگاه‌های سیاسی، نظامی و تبلیغی نظام در هشت سال گذشته استفاده و توفیقی در عرصه سیاست خارجی کسب نمایند، دولت تدبیر و امید با پاسداشت حمایت‌های ارزشمند مقام معظم رهبری موفق شد تنها 99 روز پس از آغاز به کار خود به توافقی ارزشمند با کشورهای پنج به علاوه یک دست یابد. در این بیانیه، از حضور حماسی مردم در انتخابات بیست و چهار خردادماه و انتخاب گزینه تعامل سازنده با جهان از سوی آنان و نیز حراست از این انتخاب توسط رهبر فرزانه انقلاب، به عنوان نخستین گام برای کسب موفقیت اخیر در سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران یاد شده و در ادامه با تشکر فراوان از محضر رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: مقام معظم رهبری برخلاف نظر برخی جریان‌های افراطی، در صد روز نخست دولت تدبیر و امید در چند مقطع سرنوشت ساز با حمایت از رویکرد سازنده و منطقی دستگاه دیپلماسی کشور، موجب تقویت بیش از پیش هیات مذاکره کننده ایرانی در مصاف دیپلماتیک با کشورهای 5+1 شدند.

بیانیه اعتدال و توسعه در ادامه افزوده‌ است: بی‌شک تسلط کامل دکتر ظریف، مسؤول دستگاه سیاست خارجی کشور بر موضوع هسته‌ای، اشراف تمام عیار وی بر رموز دیپلماسی، بهره‌گیری وی از یک تیم منسجم و کارآزموده در کنار خود و از همه مهم‌تر ایستادگی و پایداری این تیم بر حقوق اساسی ملت ایران در برابر فشارهای فراوان غرب، ضمن آنکه نقشی تاریخی در به ثمر نشستن بسیار سریع دور جدید مذاکرات داشته است، هر تحلیلگر منصفی را به تحسین و تقدیر وا می‌دارد.

در بخش پایانی این بیانیه با اشاره به اینکه مطمئناً عوامل زیاد دیگری نیز در این موفقیت دخیل بوده‌اند ابراز امیدواری شده است تیم مذاکره‌کننده کشورمان در دور بعدی مذاکرات نیز همچنان با مهارت و قدرت بر حقوق حقه ملت ایران پافشاری کند تا با دستیابی به یک توافق نهایی و جامع، در یک سال آینده کلیه تحریم‌های ناجوانمردانه غرب بر مردم شریف ایران از میان برداشته شوند.