صبا به دنبال اولین پیروزی خانگی برابر نفت/ حاجی پور قاضی جدال صبا و نفت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسي سابقه بازي‌هاي صباي قم و نفت تهران در ليگ برتر فوتبال كشور، برتري تيم فوتبال نفتی ها برابر صبا را نشان مي‌دهد زیرا در بازی های گذشته این دو تیم از دهم تا کنون صبا تنها یک بار موفق به شکست نفت شده است و نفتی ها دو بار فاتح بازی های رو در رو با صبای قم بوده اند.

اين دو تيم در هفدهمين هفته از مسابقات سیزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور در حالي به مصاف يكديگر مي‌روند كه آخرين بار در دور برگشت لیگ دوازدهم در ورزشگاه یادگار امام قم برابر يكديگر به ميدان رفتند و در آن مسابقه نفت تهران با نتيجه دو بر يك از سد ميزبان خود گذشت تا پيروزي در آخرين مصاف با صبا در قم تا ديدار امروز را به نام خود ثبت كند.

شكست نفت مقابل صبا در نیم فصل اول لیگ سیزدهم؛

پيروز آخرين بازي دو تيم صباي قم و نفت تهران در ورزشگاه 15 هزار نفري يادگار امام قم، تيم نفت تهران بوده اما برنده مصاف آنها در نیم فصل نخست لیگ سیزدهم تیم صبای قم بوده است.

دو تيم در هفته دوم از دور رفت سیزدهمین دوره رقابت‌هاي ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور در مرداد ماه سال جاری در ورزشگاه تختی تهران برابر يكديگر صف‌آرايي كردند كه در آن مسابقه صبای قم با گل های غلامرضا عنایتی و فرید کریمی در مقابل تنها گل رضا نوروزی به برتری دو بر یک دست يافت.

معرفي حاجی پور به عنوان داور ديدار صبا و نفت؛

كميته داوران فدراسيون فوتبال در آستانه آغاز هفته دوم از دور برگشت سیزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور جام خليج‌ فارس، اسامي داوران ديدار حساس عصر جمعه تيم‌هاي فوتبال صباي قم و نفت تهران را اعلام كرد.

در حالي كه ديدار تيم‌هاي فوتبال صباي قم و نفت تهران از هفته هفدهم مسابقات ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور از ساعت 15 عصر جمعه پانزدهم آذر ماه به ميزباني صباي قم در ورزشگاه 15 هزار نفري يادگار امام قم برگزار مي‌شود، اين ديدار را البرز حاجی پور قضاوت مي‌كند.

البرز حاجی پور را در اين ديدار حساس از هفته هفدهم ليگ برتر علیرضا کناری به عنوان كمك اول، حسن ظهیری به عنوان كمك داور دوم و هادی حاج عباسی به عنوان داور چهارم همراهي مي‌كنند، ضمن اينكه سعید بطحایی ناظر داوری این بازی خواهد بود.

اختلاف 13 امتيازي صبا و نفت تا پايان هفته شانزدهم؛

تيم‌هاي فوتبال نفت تهران و صباي قم با اختلافي 13 امتيازي 10 پله در جدول رده‌بندي ليگ برتر اين فصل باشگاه های کشور از يكديگر فاصله دارند.

اين در حالي است كه تا پايان هفته شانزدهم ليگ سیزدهم فوتبال باشگاه های برتر کشور جام خلیج فارس، تیم فوتبال صباي قم در مكان دوازدهم و 10 رده پائين‌تر از تيم رده دومی نفت تهران و شاگردان یحیی گل محمدی قرار گرفته است.

صباي قم از 16 هفته گذشته از سیزدهمين دوره رقابت‌هاي ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور جام خليج‌فارس، موفق به كسب 16 امتياز شده است و در حال حاضر در مكان دوازدهم جدول رده‌بندي جاي دارد ولي نفت تهران با به دست آوردن 29 امتياز در حال حاضر تنها به دلیل تفاضل گل کمتر و البته هم امتیاز با تیم تراکتورسازی تبریز در رده دوم جدول قرار دارد.

صبا شش هفته متوالی در حسرت پیروزی است

صباي قم و نفت تهران در حالي در هفدهمين هفته ليگ سیزدهم در قم برابر يكديگر به ميدان مي‌روند كه تيم صبا نسبت به آخرين بازي خود با نفت تغييرات زيادي در كادر فني داشته به طوری که محمد مایلی کهن را به دلیل کسب نتایج ضعیف برکنار کرده و اکنو عبدالصمد مرفاوی سرمربی این تیم است و سعی می کند که تیمش را بعد از شش هفته که ناکامی و قرار داشتن در حسرت پیروزی برابر رقبا این هفته در نهمین بازی خانگی خود در لیگ سیزدهم به موفقیت برساند اما نفتی ها با تداوم موفقیت های یحیی گل محمدی به کار خود در لیگ سیزدهم ادامه می دهند.