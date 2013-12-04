به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از دیدار با سپاهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به جدایی‌اش از سپاهان ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: من اگر در سپاهان نماندم به دلیل این بود که اگر در سپاهان می‌ماندم، این تیم نابود می‌شد زیرا بسیاری نابودی آن را می‌خواستند و به ساکت نیز توصیه کردم از این تیم برود تا نابود نشود، دیدید که بعد از آن، ساکت را کنار گذاشتند.

وی با بیان اینکه در سپاهان دوران خوبی داشتم، تصریح کرد: من دو سال شیرین در سپاهان داشتم و روابط خوبی با همه برقرار کرده‌ام. همه می‌دانند در سال‌های گذشته بازی‌های استقلال و سپاهان، دیدنی و با کیفیت بوده‌اند و من تلاش می‌کنم که فردا یک فوتبال با کیفیت به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه در ایران به حاشیه‌ها دامن زده می‌شود، بیان داشت: متاسفانه در ایران اینگونه است اما در کشورهای خارجی وقتی بازی تمام می‌شود، همه فکر خود را به بازی‌های آینده معطوف می‌کنند اما در ایران همه به حاشیه‌ها توجه می‌کنند.

وی با بیان اینکه تیم‌های من به بازی‌های هجومی علاقه دارند، یادآور شد: تلاش می‌کنیم که در این مسابقه به اهداف خود برسیم و در این زمینه خریدهایی نیز داشتیم و امیدوارم که در مسابقه فردا مشکلات قبل را نداشته باشیم.

قلعه‌نویی با بیان اینکه استقلال و سپاهان در بازی فردا در همه نقاط خود جنگ دارند، گفت: به نظرم هر دو تیم بازیکنان بزرگی دارند اما جنگ اصلی در میانه‌های میدان است، بنابراین هر تیمی که بتواند میانه‌های میدان را ازآن خود کند، برنده است.

وی درباره رعایت قانون اختصاص 10 درصد از سکوهای تماشاگران به تماشاگران استقلال تاکید کرد: استقلال و سپاهان همیشه ارتباط خوبی با یکدیگر داشته‌اند و به نظرم آن چیزی که قانون بوده، باید رعایت شود، هرچند که استقلال و پرسپولیس، سپاهان و تراکتورسازی تیم‌های خاصی هستند که فرا استانی به شمار می‌روند و در همه استان‌ها طرفدار دارند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به مشکلات تیمش در فصل جاری اظهار کرد: همه باید به تیم ملی کمک کنند و بازیکنان را در اختیار تیم ملی قرار دهند اما به نظرم امسال ما مشکلات بسیاری داشتیم و نتوانستیم مثل قبل، تیم را آماده کنیم و تیم ما بنزین لازم را نیز نداشت زیرا بنزین را در باک نریختیم!

وی با بیان اینکه نزدیک شدن به جام جهانی فکر بازیکنان را به خودش مشغول کرده است، افزود: با این حال نمی‌توانم بگویم که بازیکنان کم می‌گذارند زیرا همه می‌دانید که پژمان منتظری و آندو پیشنهادهای آنچنانی از تیم‌های مختلف داشتند، اما در تیم ماندند و تا کنون بدون اینکه پول دریافت کنند، در استقلال بازی می‌کنند.

قلعه‌نویی در پایان گفت: ما برای بازی فردا همه بازیکنان را در اختیار داریم و جمشیدیان همراه تیم آمده و خسرو نیز در فهرست 18 نفره قرار دارد که در صورت تایید پزشکان، در بازی به میدان می‌رود.

دیدار تیم‌‎های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران از هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.