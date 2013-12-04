به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری ظهر چهارشنبه در آئین بهره برداری از طرحهای محرومیتزدایی بسیج سازندگی در بوشهر اظهار داشت: اجرای پروژههای محرومیت زدایی از مامویتهای بسیار مهم بسیج است که در این راستا شاهد اجرای طرحهای بسیار خوبی در نقاط مختلف کشور هستیم.
وی به کارنامه درخشان سپاه در اجرای طرحهای عمرانی و محرومیت زدایی اشاره کرد و بیان داشت: تعامل و همدلی خوب مجموعههای مختلف با سپاه باعث شده تا شاهد این موفقیتها باشیم.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به ارتباط بین عمران و آبادانی در مناطق مرزی و امنیت پایدار در کشور اشاره کرد و بیان داشت: به هر میزان در اجرای طرح های عمرانی و پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم در مرزها پاسخ داده شود مسایل امنیتی نیز کمتر میشود.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف محرومیتزدایی در استان بوشهر، ادامه داد: 171 طرح طی چند سال اخیر در بخشهای مختلف توسط بسیج سازندگی این استان بوشهر اجرا شده است که یکهزار و 200 میلیارد ریال برای آنها هزینه شده است.
سردار جمیری به اهمیت اجرای این طرحها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: اجرای طرحهای محرومیتزدایی افزون بر رضایتمندی مردم، شاخصهای توسعهای استان بوشهر را نیز ارتقا داده است.
افتتاح ۴۱ طرح محرومیتزدایی در بوشهر
مسئول بسیج سازندگی سپاه استان بوشهر با بیان اینکه بسیج سازندگی در عرصه محرومیت زدایی نقش ارزندهای دارد گفت: این بسیج سال گذشته موفق شد 40 طرح در زمینههای ابخیزداری، طرحهای منابع طبیعی، آموزشی و خانه عالم را با اعتبار 35 میلیارد ریال در استان بوشهر اجرا و به بهره برداری برساند.
ذوالفقار عباسیفر با بیان اینکه 41 طرح عمرانی در نقاط محروم استان افتتاح شد تصریح کرد: این طرحها با حضور، استاندار بوشهر، فرمانده قرارگاه سازندگی کوثر خاتم الانبیاء، فرماندهان سپاه استان بوشهرهمزمان در سراسر استان به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه این طرحها با 18 میلیاردریال اعتبار اجرا شده است، افزود: این طرحها شامل مسجد، حسینیه، پایگاه مقاومت بسیج، خانه عالم، خانه نیازمند و غسالخانه است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه استان بوشهر اضافه کرد: کارفرمایان این طرحها اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و استانداری بوشهر است.
عباسیفر تصریح کرد: این طرحها شامل 10 پایگاه مقاومت بسیج با زیربنای هرکدام 100 متر مربع، هفت دفتر امام جمعه، و 24 پروژه مسجد، حسینیه، خانه بهداشت، غسالخانه، خانه عالم وخانه ویژه نیازمندان است.
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