محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسات مختلفی به صورت تخصصی به ورزشکاران با گرایش های مختلف تغذیه، نوشیدنی قبل از آغاز مسابقه ارائه می شود و در سال جاری نیز پنج دوره آموزش های تخصصی به ورزشکاران و مدرسان ارائه شده که حدود 300 نفر در این دوره ها شرکت داشتند.

وی با بیان این که هر کدام از هیئت های ورزشی که درخواست آموزش داشته باشند این جلسات برای آن ها تشکیل می شود، عنوان کرد: طب سنتی در ورزش، آشنایی و مبارزه با دوپینگ، حرکات اصلاحی، تغذیه در رویکردهای ورزشی، تغذیه در رویکردهای ورزشی و دوره های بازآموزی برای ورزشکاران و آسیب های ورزشی از جمله این دوره ها بوده است.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم با اشاره به برگزاری دوره های دیگر از سوی این کمیته ابراز کرد: دوره های آسیب های ورزشی و دوره تیپینگ در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: کلینیک مشاوره تغذیه با حضور دکتر محمد حضوری، دوره های تخصصی تغذیه برای ورزشکاران و مدرسان برگزار خواهد شد.

گلفشان تصریح کرد: هیئت پزشکی ورزشی استان قم در سه حوزه روانشناسی، آموزش و تغذیه به ورزشکاران این استان خدمات ارائه می دهد.

مشاوره برای استعداد یابی فرزندان

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم ابراز کرد: کمیته روانشناسی ورزشی استان قم به ورزشکاران و تیم های ورزشی به صورت عمومی و تخصصی مشاوره ارائه می دهد و همچنین خانواده ها می توانند برای مشاوره رشته ورزشی فرزندان خود به این کمیته واقع کوچه پنج خیابان هفتم تیر و یا به مرکز حرکات اصلاحی و استعدادیابی واقع در فلکه میثم مراجعه کنند.

رئیش مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان قم بیان کرد: این کمیته متشکل از یک تیم روانشناسی خانم و آقا است و در مواقعی در اعزام تیم های ورزشی مشاور روانشناس نیز حضور دارد.

وی با اشاره به بخش آموزش این کمیته عنوان کرد: آموزش هایی با هدف ارتقای علمی ورزشکاران در مسائل مختلف ورزشی همچون آسیب های ورزشی و تمرینات آمادگی قبل از آغاز مسابقه به ورزشکاران داده می شود.