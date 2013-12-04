۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۱

محمدی بهجت:

کرسی های آزاداندیشی در دانشگاههای رفسنجان برپا می شود

رفسنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان رفسنجان از برپایی کرسی های آزاداندیشی در دانشگاههای رفسنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی بهجت ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته دانشجویی با تبریک فرا رسیدن روز دانشجو، گفت: به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، برنامه های مختلفی در سطح دانشگاههای شهرستان رفسنجان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در روز 16 آذر کرسی های آزاداندیشی برای دانشجویان در دانشگاههای شهرستان رفسنجان برگزار می شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان رفسنجان ادامه داد: برگزاری همایشی تحت عنوان" اینترنت و نحوه استفاده از آن" در دانشگاه علامه جعفری، سخنرانی و تقدیر از نخبگان علمی و فرهنگی در دانشگاه پیام نور از جمله برنامه های روز دانشجو در رفسنجان است.

این مسئول اذعان داشت: دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج) نیز در این روز با شرکت در برنامه قرآن و دانشجو از تلاوت و قرائت قران کریم توسط محمدحسین طباطبایی از قم و قاری برجسته کشوری فیض خواهند برد.

محمدی بهجت تصریح کرد: در روز 16 آذر افتتاح تشکل قرآنی را در دانشگاه حضرت نرجس خاتون (س) خواهیم داشت که در این تشکل قرآنی دانشجویان می توانند هر نوع فعالیت و کارهای پژوهشی قرآنی خود را با هزینه دانشگاه انجام دهند.

وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان نیز در روز دانشجو از دانشجویان ممتاز و شاهد و ایثارگر تجلیل خواهد کرد.

سرپرست فرمانداری رفسنجان با بیان اینکه بسیاری از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران از دانشجویان بوده است، تاکید کرد: جا دارد نه تنها در این روز بلکه در طول سال به مطالبات و خواسته های ظاهری و معنوی آنها توجه داشت.

محمدی بهجت یادآور شد: با برپایی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها با حضور اساتید خبره، بسیاری از سوالات و ابهامات دانشجویان پاسخ داده می شود بنابراین لازم است کرسی های آزاد اندیشی در طول سال تداوم داشته باشد.
 

