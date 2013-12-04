کرسی های آزاداندیشی در دانشگاههای رفسنجان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی بهجت ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته دانشجویی با تبریک فرا رسیدن روز دانشجو، گفت: به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، برنامه های مختلفی در سطح دانشگاههای شهرستان رفسنجان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در روز 16 آذر کرسی های آزاداندیشی برای دانشجویان در دانشگاههای شهرستان رفسنجان برگزار می شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان رفسنجان ادامه داد: برگزاری همایشی تحت عنوان" اینترنت و نحوه استفاده از آن" در دانشگاه علامه جعفری، سخنرانی و تقدیر از نخبگان علمی و فرهنگی در دانشگاه پیام نور از جمله برنامه های روز دانشجو در رفسنجان است.

این مسئول اذعان داشت: دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج) نیز در این روز با شرکت در برنامه قرآن و دانشجو از تلاوت و قرائت قران کریم توسط محمدحسین طباطبایی از قم و قاری برجسته کشوری فیض خواهند برد.

محمدی بهجت تصریح کرد: در روز 16 آذر افتتاح تشکل قرآنی را در دانشگاه حضرت نرجس خاتون (س) خواهیم داشت که در این تشکل قرآنی دانشجویان می توانند هر نوع فعالیت و کارهای پژوهشی قرآنی خود را با هزینه دانشگاه انجام دهند.

وی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان نیز در روز دانشجو از دانشجویان ممتاز و شاهد و ایثارگر تجلیل خواهد کرد.

سرپرست فرمانداری رفسنجان با بیان اینکه بسیاری از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران از دانشجویان بوده است، تاکید کرد: جا دارد نه تنها در این روز بلکه در طول سال به مطالبات و خواسته های ظاهری و معنوی آنها توجه داشت.

محمدی بهجت یادآور شد: با برپایی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها با حضور اساتید خبره، بسیاری از سوالات و ابهامات دانشجویان پاسخ داده می شود بنابراین لازم است کرسی های آزاد اندیشی در طول سال تداوم داشته باشد.

