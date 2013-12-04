اعزام بیش از چهار هزار نفر نیروی کار به عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر ، عرب در این زمینه گفت از ابتدای سال جاری بیش از چهار هزار نفر به تفکیک به ستاد های نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و مسیب اعزام شدند.

معاون پشتیانی ستاد افزود: این چهار هزار نفر از استان های سراسر کشور با تخصص های گوناگون نظیر مهندس عمران، مهندس مکانیک، معمار، گچ کار، بنا و کمک بنا، آرماتور بند، سنگ کار، نقاش، جوشکار، تکنسین تأسیسات، کاشی کار و آینه کار و سایر اصناف و خدمات راهی عتبات عالیات شدند.

عرب با اشاره به تعداد نفرات اعزامی به اعتاب مقدسه گفت: بیشترین تعداد نیروهای اعزام شده به مقصد نجف اشرف و طرح صحن حضرت زهرا(س) با هزار و نهصد نفر بوده و کمترین میزان نیز به شهر مسیب و طرح بازسازی حرم طفلان مسلم علیهماالسلام با بیش از صد و هفتاد نفر می باشد.

وی در افزود: شهرهای کربلا با هزار و دویست نفر، سامرا با ششصدو پنجاه نفر و کاظمین با سیصدو پنجاه نفر میزبان دلدادگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در بازسازی و توسعه حرم های شریف بوده اند.