۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

اعزام بیش از چهار هزار نفر نیروی کار به عتبات عالیات

معاونت پشتیبانی ستاد بازسازی عتبات عالیات از اعزام بیش از چهارهزار نفر از هموطنان کشورمان به عتبات عالیات برای شرکت در پروژه های مختلف در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عرب در این زمینه گفت از ابتدای سال جاری بیش از چهار هزار نفر به تفکیک به ستاد های نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و مسیب اعزام شدند.

معاون پشتیانی ستاد افزود: این چهار هزار نفر از استان های سراسر کشور با تخصص های گوناگون نظیر مهندس عمران، مهندس مکانیک، معمار، گچ کار، بنا و کمک بنا، آرماتور بند، سنگ کار، نقاش، جوشکار، تکنسین تأسیسات، کاشی کار و آینه کار و سایر اصناف و خدمات راهی عتبات عالیات شدند.

عرب با اشاره به تعداد نفرات اعزامی به اعتاب مقدسه گفت: بیشترین تعداد نیروهای اعزام شده به مقصد نجف اشرف و طرح صحن حضرت زهرا(س) با هزار و نهصد نفر بوده و کمترین میزان نیز به شهر مسیب و طرح بازسازی حرم طفلان مسلم علیهماالسلام با بیش از صد و هفتاد نفر می باشد.

وی در افزود: شهرهای کربلا با هزار و دویست نفر، سامرا با ششصدو پنجاه نفر و کاظمین با سیصدو پنجاه نفر میزبان دلدادگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در بازسازی و توسعه حرم های شریف بوده اند.

