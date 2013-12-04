به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از منطقه اقتصادی بیرجند اظهار کرد: تمام دستگاههای اجرایی استان برای رفع مشکلات استان و برطرف کردن موانع توسعه اقتصادی استان تلاش کنند.
وی بیان داشت: مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی باید برای برطرف مشکلات راهکار ارائه دهند و از دستگاه و وزارتخانه مربوطه مشکلات را پیگیری کنند.
استاندار خراسان جنوبی به اهمیت منطقه اقتصادی اشاره و عنوان کرد: ایجاد منطقه اقتصادی از جهت اقتصاد و اشتغال از اهمیت ویژه برخوردار است و جزو مناطق حساس اقتصادی در کشور محسوب می شود.
خدمتگزار افزود: نگاه دولت به مناطق اقتصادی نگاهی ویژه است و از همه جهات حمایتهای لازم را خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برای ایجاد منطقه اقتصادی بیرجند زمینی به مساحت 730 هکتار واگذار شده است، تصریح کرد: باید برای خدمات و زیرساختهای لازم تدابیر لازم اندیشیده شود و همه دستگاههای اجرایی با تمام توان حمایت کنند و مشکلات را مرتفع سازند.
خدمتگزار ایجاد منطقه اقتصادی بیرجند را به خاطر همجوار ی با افغانستان بسیار حایز اهمیت برای توسعه استان دانست و عنوان کرد: این منطقه میتواند در بحث اشتغال و اقتصاد در استان فضایی خوب و مناسب فراهم کند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: همه زیر ساخت های لازم برای ورود سرمایه گذار فراهم شود و مشکلاتی که بر سر راه سرمایه گذار است به صورت ویژه برای رفع آن تلاش شود.
خدمتگزار از مسئولان خواست با ارسال نامه جهت حل مشکلات اکتفا نکنند و برای رسیدگی به دنبال مشکلات بروند و تا مرتفع شدن آن دست بردار نشوند.
وی در پایان برای رفع مشکلات از مسئولان مربوط قول مساعد گرفت و اظهار امیدواری کرد: تا 6 ماه دیگر با ورود سرمایه گذار ایجاد تغییرات در منطقه اقتصادی بیرجند چشم گیر باشد.
