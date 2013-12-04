  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

خدمتگزار:

تمام تلاش‌ها برای رفع موانع و مشکلات منطقه اقتصادی بیرجند صورت گیرد

تمام تلاش‌ها برای رفع موانع و مشکلات منطقه اقتصادی بیرجند صورت گیرد

بیرجند- خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان باید تمام تلاش خود را به کار گیرند و موانع و مشکلات سر راه سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند را بر طرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از منطقه اقتصادی بیرجند اظهار کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع مشکلات استان و برطرف کردن موانع توسعه اقتصادی استان تلاش کنند.

وی بیان داشت: مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی باید برای برطرف مشکلات راهکار ارائه دهند و از دستگاه و وزارتخانه مربوطه مشکلات را پیگیری کنند.

استاندار خراسان جنوبی به اهمیت منطقه اقتصادی اشاره و عنوان کرد: ایجاد منطقه اقتصادی از جهت اقتصاد و اشتغال از اهمیت ویژه برخوردار است و جزو مناطق حساس اقتصادی در کشور محسوب می شود.

خدمتگزار افزود: نگاه دولت به مناطق اقتصادی نگاهی ویژه است و از همه جهات حمایت‌های لازم را خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای ایجاد منطقه اقتصادی بیرجند زمینی به مساحت 730 هکتار واگذار شده است، تصریح کرد:  باید برای خدمات و زیرساخت‌های لازم تدابیر لازم اندیشیده شود و همه دستگاه‌های اجرایی با  تمام توان حمایت کنند و مشکلات را مرتفع سازند.

خدمتگزار ایجاد منطقه اقتصادی بیرجند  را به خاطر همجوار ی با افغانستان بسیار حایز اهمیت برای توسعه استان دانست و  عنوان کرد: این منطقه می‌تواند در بحث اشتغال و اقتصاد در استان  فضایی خوب و مناسب  فراهم کند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: همه زیر ساخت های لازم برای ورود سرمایه گذار فراهم شود و مشکلاتی که بر سر راه سرمایه گذار است به صورت ویژه برای رفع آن تلاش شود.

خدمتگزار از مسئولان خواست با ارسال نامه جهت حل مشکلات اکتفا نکنند و برای رسیدگی به دنبال مشکلات بروند و تا مرتفع شدن آن دست بردار نشوند.

وی در پایان برای رفع مشکلات از مسئولان مربوط قول مساعد گرفت و اظهار امیدواری کرد: تا 6 ماه دیگر با ورود سرمایه گذار ایجاد تغییرات در منطقه اقتصادی بیرجند چشم گیر باشد.

کد مطلب 2188896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها