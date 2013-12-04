به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که تازه ترین ساخته محمد مهدی عسگرپور به تهیه کنندگی منوچهر محمدی است، هم اکنون در آخرین مراحل فنی قرار دارد و تا 10 روز دیگر نسخه کامل آن برای بازبینی در اختیار جشنواره فیلم فجر قرار می‌گیرد.

"مهمان داریم" داستان پیرمرد و پیرزنی است که به همراه فرزند جانبازشان زندگی می کنند و قرار است که به زودی برای آن ها مهمان بیاید. پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی و سهیلا گلستانی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. "مهمان داریم" محصول حوزه هنری است.

"مهمان داریم" چهارمین فیلم سینمایی حوزه هنری در سال 91 پس از "خسته نباشید"، "تاج محل" و "حوض نقاشی" است.

عوامل "مهمان داریم" عبارتند از تهیه‌کننده: منوچهر محمدی، طرح فیلمنامه : منوچهر محمدی،نویسنده و کارگردان : محمد مهدی عسگر پور، مدیر فیلمبرداری: محمد آ لادپوش، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، طراح چهره پردازی: مهردادمیرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، تدوین محمدرضا مویینی، دستیار اول کارگردان: لیلا رنگرزان، برنامه‌ریز: امین قوامی، دستیار اول فیلمبردار: مهردادلشگری، منشی صحنه : نفیسه ذاکری، عکاس: مهدی دل خواسته، مدیر تولید: مجید کریمی محصول سازمان سینمایی سوره.

محمدمهدی عسگرپور پیش‌تر فیلم‌های سینمایی پرواز در نهایت، قدمگاه، اقلیما و هفت و پنج دقیقه را ساخته است.