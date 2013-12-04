انگین فیرات سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز درباره دیدار فردا مقابل راه آهن به خبرنگار مهر گفت: دیدار فردا مقابل راه آهن برای تیم ما از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: راه آهن تیم خوبی است و این تیم در خط دفاع بسیار خوب کار می کند ولی ما کاملا روی حریف شناخت داریم و برای سه امتیاز به مصاف حریف خواهیم رفت.

فیرات ادامه داد: بازی فردا به دو علت بازی سخت است که دلیل اول آن این است که راه آهن حتما باید برنده شود و از طرف دیگر اولین بازی برگشت ما در بیرون از خانه است. بازی فردا حساسیت زیادی دارد و به امید خدا نتیجه لازم را می گیریم.

سرمربی سایپای البرز در خصوص جدایی غلام نژاد افزود: این بازیکن پیشنهاد خوبی از استقلال داشت و دل او با سایپا نبود. دوست نداشتم این بازیکن را از دست بدهم ولی مجور شدم با جدایی او موافقت کنم.

وی در پایان گفت: نیم فصل دوم لیگ برتر از حساسیت بالایی برخوردار است کسب امتیاز سخت است ولی تیم جوان سایپا می تواند روند نیم فصل اول را ادامه دهد.