حفظ ثبات، امنیت و آرامش منطقه خواسته ایران است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات گفت: توسعه و تعمیق روابط برادرانه با کشورای همسایه به ویژه امارات سرلوحه کار ما در جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: سفر اینجانب به امارات نشانه علاقمندی ما به توسعه مناسبات است و باید در بخش همکاری های سیاسی رایزنی ها و مشورت ها را بیشتر کنیم تا بتوانیم یک برنامه اجرایی برای همکاری تنظیم کنیم.

ظریف با اشاره به همکاری های اقتصادی دو کشور موضوع فعالتر شدن بخش های خصوصی دو کشور را با ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به این که توافق ایران و 1+5 گام بلندی در جهت صلح و ثبات در منطقه و مشارکت جمعی و همکاری های همه جانبه است بیان کرد: ما خواستار حفظ ثبات، امنیت، استقرار آرامش و اعتدال در منطقه هستیم.

ظریف با بیان اینکه تقویت هرچه بیشتر مناسبات بین دو کشور و تکیه بر اشتراکات زمینه های رفع سوء تفاهمات و موانع احتمالی را از بین می برد اظهار داشت: ما به دنبال توسعه مناسبات و تقویت آن در جهت منافع مشترک دو کشور و دو ملت هستیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه ما خودمان را عضو خانواده ای می دانیم که در آن هرگونه تهدید متوجه همه اعضا خواهد بود افزود: امنیت دیگران را امنیت خود می دانیم و نسبت به تهدید نیز چنین دیدگاهی داریم.

وزیر امور خارجه امارات نیز در این دیدار با اشاره به سفر اخیر خود به تهران بر علاقمندی امارات برای تقویت مناسبات دو کشور در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید داشت.

شیخ عبدالله همچنین همکاری های دو کشور در حوزه های چند جانبه، منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار داد.

ضرورت ایجاد زمینه های لازم برای فعالتر شدن بخش های خصوصی دو کشور از دیگر محورهای مورد تاکید شیخ عبدالله بن زاید بود. همچنین تبادل نظر در خصوص تمهیدات لازم برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز از جمله موضوعات مورد مذاکره دو وزیر بود.