تواضع و راستگویی از سجایای اخلاقی شهید شهریاری بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروزفر ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سومین یادبودشهید شهریاری افزود: دکتر شهید شهریاری یکی از مفاخر کشور و افتخار استان زنجان است.



وی اظهار داشت: شهید شهریاری در همه موضوعات علمی مهارت و تخصص داشت و همچنین در علم هسته ای و فیزیک در کشور حرف اول را می زد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: شهید شهریاری علاوه بر اینکه در موضوعات علمی پیشتاز بود در مسائل دینی و مذهبی هم پیشتاز بودند و نماز شب ایشان هیچ وقت قطع نمی شد و قابل توجه است که چنین فردی لایق شهادت بود.



فیروز فر تاکید کرد: توانایی تلفیق روحیه علم اندوزی و شهادت طلبی و ایثار از ویژگی‌های بارز شهید شهریاری بود.



وی یاد آورشد: شهید شهریاری در تمام مقتضیات زمانی دارای رتبه های علمی برتر بود و با توجه به درجه علمی که داشتند بسیار متواضع و فروتن بودند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: کسب رتبه دو در سال 63 در آزمون ورودی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در رشته الکترونیک توسط شهید شهریاری، کسب رتبه نخست در آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای در دانشگاه در سال 67 و کسب مدرک دکترا در رشته علوم و تکنولوژی فناوری هسته‌ای از دانشگاه امیر کبیر از جمله موفقیت‌های این دانشمند هسته ای بوده است.