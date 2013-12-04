۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

گلستانی فرد:

اعتبار مورد نیاز جهت بررسی سلامت سالمندان خراسان جنوبی تامین شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی خواستار تامین اعتبار طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت سلامت سالمندان در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد پیش از ظهر چهارشنبه در شورای ساماندهی سالمندان استان، با اشاره به اینکه طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت سلامت سالمندان به دلیل کمبود اعتبارت تاکنون اجرایی نشده است، اظهارداشت: اعتبار و منابع مالی مورد نیاز این طرح باید تعیین تکلیف شود.

وی بر بهبود وضعیت زندگی سالمندان در استان تاکید کرد و بیان داشت: برای بهبود وضعیت زندگی سالمندان مشکلات این قشر شناسایی و برای رفع آن راهکارهای لازم ارائه شود.

گلستانی فرد با بیان اینکه مصوبات این شورا لازم الاجرا است، افزود: ادارات نسبت به مصوباتی که متعهد می شوند توجه ویژه ای داشته باشند.

وی هزینه در بخش سالمندان را سرمایه گذاری در جامعه دانست و عنوان کرد: باید مناسب سازی فضای جامعه برای سالمندان فراهم شود.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به لحاظ وضعیت خاص جغرافیای و دوری از مرکز با تنگناهای اقتصادی مواجه است، بیان داشت: این در حالی است که کمک‌های مردم به نهادهای حمایتی سه برابر سال گذشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی خواستار تامین نیازهای اساسی سالمندان شد و گفت: ایجاد اشتغال حرفه‌ای برای فرزندان سالمندان، تامین فضای سبز از سوی شهرداری ها و معرفی بیشتر بنیاد فرزانگان برای ادارات از دیگر موضوعات مورد نیاز سالمندان است.

