اعلام مرحله دوم اولویتهای اعزام به عمره مفرده

سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه ظرفیت اعزام به عمره پس از گذشت یک هفته از آغاز ثبت نام ها هنوز 75 درصد تکمیل شده است به همین دلیل مرحله دوم اولویتها را برای اعزام به عمره در نظر گرفته ایم.

وی گفت: تاکنون متقاضیان تا اولویت 330 می توانستند نسبت به ثبت نام درکاروانها اقدام کنند اما از این پس تا اولویت 400 میتوانند ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: استانها براساس ظرفیت خالی کاروانهای خود می توانند ثبت نام کنند بنابراین اولویتهای هر استانی متفاوت است.

اوحدی گفت: در مرحله دوم اعزامها که در سال آینده انجام می شود اولویتهای 400 به بعد دعوت به ثبت نام در کاروانها خواهند شد.