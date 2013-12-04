ایستادگی ملت ایران مقابل استکبار جهانی تجسم عینی "لبیک یا حسین" است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مجتهد شبستری ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از دست اندرکاران و عوامل اجرایی مراسم سوگواری دهه اول محرم اظهار داشت: جایگاه و منزلت والای امام حسین (ع) در الفاظ و بیانات پیامبر (ص) و ائمه معصومین بدان جهت است که آن حضرت با نهضت خونین خود پرده های جهالت را کنار زد و با شهادت خود درس ظلم ستیزی و استکبارستیزی به پیروان واقعی خود داد و به همین خاطر عزاداری امام حسین (ع) تمرین درس استکبارستیزی و جهاد در راه حق است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به تاثیرپذیری انقلاب اسلامی از قیام عاشورا تصریح کرد: برگزاری مراسم مشروع و صحیح عزاداری محرم برای درک و دستیابی به هدف نهضت عاشورا ضروری است و بر همین اساس باید از افرادی که در این مسیر تلاش می کنند، تقدیر و قدردانی کرد.

آیت الله شبستری قیام عاشورا را نهضتی ابدی و جاودان عنوان و تصریح کرد: هر مکانی کربلا و هر زمان و هر روزی محرم است چراکه نبرد امام حسین با یزیدیان و امویان نبود بلکه با استکبار و ظلم در تمام عصرها و زمان ها بود و بر همین اساس مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و غرب تجلی عینی شعار "لبیک یا حسین" و ادامه نهضت عاشوراست.

امام جمعه تبریز با تاکید بر ضرورت بصیرت و آگاهی در برگزاری مراسم سوگواری محرم خاطرنشان شد: هر اندازه که عزاداری محرم با بصیرت و آگاهی صورت گیرد به همان اندازه با فرقه های ذاله ای چون سلفی ها، تکفیری ها و وهابی ها که همان یزیدیان و امویان عصر حاضرند، مبارزه خواهد شد اما بروز برخی خرافه ها و بدعت ها در چنین مراسمی، بهانه و دست آویز چنین فرقه های دست نشانده ای برای شیعه هراسی و اسلام ستیزی به نیابت از شیاطینی چون انگلیس و آمریکا است.

وی با تقدیر از برگزاری با شکوه مراسم هفتم محرم در تبریز گفت: این مراسم به شکل آبرومندانه ای برگزار شد و اگر در سال های بعد از نظر مکانی نیز تمهیدات مناسب تری برای آن اندیشیده شود، مراسمی در شان شهری چون تبریز خواهد بود که چندین هزار هیات مذهبی در آن حضور دارند و از سوی دیگر مسولان و دست اندرکاران برگزاری چنین مراسمی نیز باید نسبت به آسیب شناسی و برخورد با خرافات و بدعت های این مراسم از هر طریق ممکن اقدام کنند.

وی با انتقاد از حضور برخی نمایندگان و مسولان استان در مراسم عزاداری خارج از چهارچوب تعیین شده تاکید کرد: حضور این افراد در برخی مراسم عزاداری خارج از ساعات تعیین شده علاوه بر ایجاد مزاحمت برای مردم، به عنوان معاونت در عصمت محسوب می شود و باید توجه داشت که اعمالی چون عبادات و عزاداری ها توفیقی بوده و باید بر اساس آموزه ها و تعالیم دینی صورت گیرند و هرگونه دخل و تصرف در آن بدعت است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در پایان بر ضرورت آسیب شناسی برگزاری این مراسم و جلوگیری از ایجاد برخی تفرقه ها میان شیعه و سنی به واسطه خرافات تزریقی با دست های پنهانی چون انگلیس در مراسمی چون سوگواری محرم تاکید کرد.