۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۶

تظاهرات در کراچی در پی ترور معاون دبیر کل مجلس وحدت المسلمین

تظاهرات در کراچی در اعتراض به کشته شدن معاون دبیر کل مجلس وحدت المسلمین و ربودن 13 کارمند نیروگاه برق در بلوچستان از جمله خبرهای مربوط به پاکستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حدود هزار و 200 شیعه امروز چهارشنبه در اعتراض به کشته شدن "علامه دیدار علی جلبانی" یکی از رهبران ارشد و معاون دبیر کل مجلس وحدت المسلمین در جریان درگیریهای فرقه ای در شهر کراچی در این شهر راهپیمایی کردند.

این رسانه غربی در ادامه از مسدود شدن راه های اصلی شهر کراچی و تعطیلی مدارس این شهر خبر داد و نوشت: معترضان با راهپیمایی در شهر کراچی خواستار بازداشت و محاکمه عاملان ترور علی جلبانی و یکی از محافظانش شدند.

خبر دیگر اینکه مقامات پاکستانی از ربودن 13 کارمند نیروگاه برق در منطقه نصیر آباد ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور از سوی شبه نظامیان خبر دادند.

