به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفدری‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید استاندار از منطقه اقتصادی بیرجند اظهار کرد: منطقه اقتصادی بیرجند از سال 84 با مجور هیئت دولت کلید خورده و در سال 90 با مصوبه هیئت دولت 550 هکتار زمین برای ایجاد این منطقه واگذار شده است.

وی گفت: بعد از بررسی‌های لازم تقاضای 280 هکتار زمین شده که در مرحله واگذاری است و تا یک ماه آینده به شرکت سرمایه گذار واگذار می‌شود.

مدیرشرکت سرمایه‌گذار منطقه اقتصادی بیرجند با اشاره به اینکه در حال حاضر حصار کشی و درب ورودی این منطقه انجام شده افزود: عمده مشکلات ما در حوزه خدمات آب، برق، گاز و راه ورودی است که نیاز به اعتبار وهمت مسئولان استان است.

وی عنوان کرد: شرکت سرمایه گذار با استفاده از قابلیت مرزی با کشور افغانستان توانسته شرکت های خصوصی زیادی را در بخش سرمایه گذاری وارد کند که تاکنون 116 شرکت اعلام آمادگی کرده انددر این منطقه سرمایه گذاری کنند.

صفدری زاده اعتبار مورد نیاز برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی استان را 17 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: تا کنون سه میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: در این منطقه اقتصادی برای بخش‌های صنایع خودرو سازی، صنایع مواد غذایی، نساجی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی اقامتی و اداری... زمین در نظر گرفته شده است.

صفدری بابیان اینکه منطقه اقتصادی در ایجاد اشتغال و ترانزیت و اقتصاد نقش مهمی دارد، گفت: اگرهمه مسئولین همت کنند و برای رفع مشکلات راهکار ارائه شود می‌شود تا یک سال آینده حضور بسیاری از سرمایه گذار ان در منطقه را شاهد خواهیم بود.