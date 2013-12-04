به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رده‎بندی جدید فدراسیون بین‎المللی تنیس روی میز که امروز چهارشنبه منتشر شد نوشاد عالمیان که پیش از این در رده 55 قرار داشت با 7 پله سقوط در رده 62 قرار گرفته است.

نیما عالمیان هم با 9 پله نزول در جایگاه 279 ایستاده است. افشین نوروزی که پیش از این در رده 306 قرار داشت به جایگاه 318 نزول پیدا کرده است. این بازیکن 12 پله سقوط کرده است. محمدرضا اخلاق‌پسند نیز با 10 پله سقوط در رده 321 ایستاده است. مهران احدی دیگر پینگ‌پنگ‌باز ایران است که در رده‌بندی جدید با سقوط مواجه شده؛ این بازیکن با 14 پله نزول از رده 332 به 346 رسیده است.

در بخش بانوان نیز چهار بازیکن اول ایران طبق رنکینگ جدید منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز سقوط کرده‌اند. در این میان ندا شهسواری و مریم صامت با 10 پله سقوط، بیشترین نزول را در میان دیگر بازیکنان داشتند. این دو بازیکن طبق رده‌بندی جدید به ترتیب در جایگاه‌های 479 و 644 ایستاده‌اند. پریسا صمدی هم از رده 683 به رده 690 سقوط کرده و محجوبه عمرانی هم از رده 542 به رده 547 سقوط کرده است.