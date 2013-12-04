حوزه سلامت در بیجار نیازمند تغییر نگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی ظهر امروز در کارگروه سلامت و امنیت غذایی بیجار اظهار داشت: باتوجه به مشکلاتی که در حوزه سلامت وجود داشت و کمبود اعتبارات لازم خوشبختانه اقدامات ارزشمندی در شهرستان صورت پذیرفته است ولي تا رسيدن به شرايط بهتر نيز همچنان فاصله داريم.

وی به نقش اصحاب رسانه در ارتقای سطح حوزه سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: حوزه سلامت در بخش اجتماعی و حاکمیت ما قرار دارد و اصحاب رسانه با اطلاع رسانی کامل خود می توانند نقش مهمی در این بخش داشته باشند و در اين راستا ادارات و سازمان هاي مسئول نيز بايد با دقت بيشتري مسائل را مورد بررسي قرار دهند.

کریمی تاکید کرد: حفظ سلامت جامعه یک اصل مهم و ضروری است و لازم است تا همه مسئولان در راستای ارتقای این حوزه اهتمام جدی داشته باشند و همكاري بين بخشي نيز در اين حوزه از اهميت زيادي برخوردار است.

وی اضافه کرد: آموزش و فرهنگ سازی و فاصله گرفتن از نگاه پزشک محور و درمان گرایی از عوامل مهم پیشرفت حوزه سلامت است و تنها فرهنگ سازي صحيح مي تواند در اين زمينه موثر و مفيد باشد.

فرماندار بیجار در پایان با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات جلسات گذشته كارگروه سلامت و امنيت غذايي بيجار گفت: لازم است مصوبات جلسات گذشته پیگیری شود و در راستای اجرایی شدن آن اهتمام ویژه صورت پذیرد.