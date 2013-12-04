جعل کننده فیسبوک محسن رضایی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی محسن رضایی، به دنبال جعل خبری در ارتباط با یکی از صحابه پیامبر اسلام (ص) که در فیس بوک از قول وی منتشر شده بود، فرد مذکور توسط نهادهای مسئول شناسایی شد.
این شخص پس از چند روز پیگیری و مراقبت های لازم، توسط نهادهای ذیربط شناسایی و پرونده وی تحویل مقامات قضایی شد.
به گزارش مهر، چندی پیش دفتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی انتساب برخی اخبار در سایتهای اجتماعی به محسن رضایی با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که محسن رضایی عضو فیسبوک نیست و تنها مرجع رسمی در خصوص انتشار اخبار، نظرات، دیدگاهها و بیانیههای دکتر رضایی، سایت شخصی ایشان میباشد.
