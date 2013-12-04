۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۰

اخبار امنیتی عراق/

22کشته و زخمی در حوادث امنیتی عراق/کشته شدن والی القاعده در فلوجه

کشته و زخمی شدن 22 نفر در اثر انفجار بمب و حمله افراد مسلح در استان های مختلف عراق و کشته شدن والی القاعده در فلوجه از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع امنیتی عراقی در استان الانبار از کشته و زخمی شدن هفت پلیس عراقی در حمله افراد مسلح به گشتی پلیس در شمال الرمادی خبر داد.

منابع نظامی عراقی اعلام کردند: در شرق موصل در اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای پلیس  عراق در منطقه الغفران در شرق موصل یک پلیس زخمی شد.

از سوی دیگر منابع نظامی عراقی گزارش دادند: نیروهای عراقی یک بمب کار گذاشته شده در مقابل منزل درید کشموله استاندار سابق نینوی را در منطقه النجار در غرب موصل خنثی کردند.

یک منبع وابسته به پلیس عراق در استان الانبار  تاکید کرد: در اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای امنیتی عراق در شمال حدیثه در غرب الرمادی در استان الانبار سه نفر از نظامیان زخمی شدند.

یک منبع وابسته به پلیس استان کرکوک اعلام کرد: در اثر انفجار بمب در منطقه الماس در شمال کرکوک یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.این افراد از استان دیالی به کرکوک آمده بودند.

منابع وابسته به پلیس استان الانبار از کشته شدن والی القاعده در فلوجه در عملیات ارتش عراق خبر دادند.

از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند: افراد مسلحی که قصد کارگذاشتن بمب در منطقه الدرویش در جنوب غرب بغداد را داشتند بر اثر انفجار این بمب زخمی شدند.

در فلوجه در استان الانبار چهار عضو القاعده در عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

یک منبع وابسته به پلیس استان الانبار اعلام کرد: افراد مسلح ظهر امروز به وقت عراق به سوی یک گشتی عراقی در منطقه الحامضیه در شمال الرمادی تیراندازی کردند که در نتیجه آن سه نظامی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع از فرار افراد مسلح به سوی مقصد ناشناس خبر دادند.

