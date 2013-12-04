همایش بزرگ پارا المپیک و روز جهانی معلولان استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان سمنان صبح چهارشنبه در همایش بزرگ پارا المپیک و روز جهانی معلولان استان سمنان که در سالن منوچهری دامغانی برگزار شد با بیان اینکه 9 هزار و 890 نفر معلول جسمی و حرکتی در این استان دارای پرونده و تحت پوشش این اداره کل قرار دارند اظهار داشت: از این تعداد یک هزار و 870 نفر در دامغان حضور دارند.

محمود منطقی اضافه کرد: فرهنگ سازی جایگاه ویژه ای در کاهش تلفات جاده ای که منجر به معلولیت می شود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مشارکت معلولان باید در سطح اجتماع افزایش یابد، گفت: یکی از راه های کمک به معلولان آماده سازی بسترهای مناسب برای حضور فعال ایشان در اجتماع است.

معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان سمنان اشتغال افراد معلول را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: این امر از موضوعات مهم و اساسی است که به صورت ویژه در دستور کار مسئولان قرار دارد.

منطقی با بیان اینکه طرح نهضت اشتغال ویژه معلولان از سوی سازمان بهزیستی کشور در دست اجرا است گفت: اگر مسئولان همت و تلاش خود را به کار گیرند و بهزیستی را در ایجاد اشتغال معلولان یاری کنند در آینده شاهد کاهش چشمگیر افراد معلول در جامعه خواهیم بود.

رئیس هیئت معلولان و جانبازان استان سمنان نیز در این همایش ضمن یادآوری اینکه 420 معلول و جانباز در استان سمنان عضو هیئت معلولان و جانبازان هستند، اظهار داشت: معلولان و جانبازان استان در مسابقات ورزشی بین المللی و ملی حضور فعال دارند و تا کنون حائز رتبه و مقام های خوبی شده اند که مایه افتخار و سربلندی مردم استان هستند.

سید ابوالفضل مرتضوی با تاکید بر اینکه باید معلولان و جانبازان را باور کنیم اضافه کرد: این افراد عضوی از بدن خود را از دست دادند ولی حرف های زیادی برای گفتن دارند که نمونه ای از این غیرت و تلاش خود را با حضور در عرصه های ورزشی و فرهنگی و با کسب رتبه های برتر به جهان و کشور معرفی کردند.

همایش پارا المپیک و روز جهانی معلولان استان سمنان با برگزاری راهپیمایی نمادیی از جوار آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد(ع) تا میدان شهدای شهر دامغان همراه بود.

این همایش از سوی کمیته پارا المپیک و سازمان بهزیستی کشور و با همکاری مشارکت استانداری، ادارات کل ورزش و جوانان، بهزیستی و هیئت جانبازان و معلولان استان سمنان، فرمانداری، ادارات بهزیستی، ورزش و جوانان ، شهرداری و شورای اسامی و هیئت جانبازان و معلولان شهرستان دامغان، با شعار "توکل، توانمندی، امید، شادابی در مسیر پاراالمپیک" برگزار شد.