به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جراحی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت گاز استان سمنان ضمن بیان اینکه باید مشترکان در مصرف این نعمت الهی احساس مسئولیت بیشتری کنند اظهار داشت: صرفه جویی موجب استمرار و گاز رسانی به دیگر نقاط سردسیر استان سمنان می شود.

وی با تاکید بر اینکه مشترکان می توانند با کمترین هزینه و با پوشیدن لباس مناسب زمستان، علاوه بر رعایت صرفه جویی به اقتصاد خانواده خود نیز کمک کنند عنوان کرد: راهکارهای بسیار ساده ای برای صرفه جویی در انرژی وجود دارد که استفاده از لوازم گازسوز استاندارد و دارای رده بالای برچسب انرژی و نیز رعایت دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سلسیوس از جمله راه های صرفه جویی است.

جراحی با اشاره به رعایت مبحث 19 ملی ساختمان توسط سازندگان تصریح کرد: سازندگان و دارندگان واحدهای مسکونی باید با رعایت استاندارد پوشش دیوارهای خارجی منازل و اماکن و استفاده از شیرآلات کاهنده، استفاده از سامانه هوشمند در موتورخانه و سرویس و نگهداری بموقع این تجهیزات مانند هواگیری و رسوب زدایی به موقع رادیاتورهای شوفاژ و نیز دوده زدایی از لوله ها و کوره ها باعث افزایش راندمان آنها به امر مهم صرفه جویی در این نعمت الهی توجه کنند.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان از اداره های این استان که از بودجه بیت المال استفاده می کنند خواستار رعایت دمای سالن ها و اتاق های ادارات تحت سرپرستی خود شد.

جراحی در خاتمه ضمن بیان اینکه مردم نقش اساسی را در صرفه جویی دارند خاطر نشان کرد: همه می توانند با مشارکت در این امر مهم زمینه بهره مندی سایر مناطق سردسیر و کشور را از این نعمت الهی فراهم کنند.