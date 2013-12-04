مجتمع کشت و صنعت شهمیرزاد بزرگترین تشکل کشاورزی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر توکلی صبح چهارشنبه در نشستی با مسئولان مجتمع کشت و صنعت شهمیرزاد در محل این مجتمع ضمن بیان اینکه تامین منابع بیشتر آبی برای این مجتمع ضروری است اظهار داشت: این مجتمع بزرگترین تشکل بخش کشاورزی کشور است.

وی خواستار اقتصادی کردن بیشتر این مجتمع شد و با تاکید بر اینکه چنین تشکلی در کشور وجود ندارد گفت: باید برای ارتقای شاخص های اقتصادی این مجتمع تلاش کرد.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی از خرید و حمل 250 هزار تن کود فسفاته خبر داد و عنوان کرد: با اقدامات انجام شده در 100 روز اخیر هیچ مشکلی در تامین نهادهای کشاورزی در کشور وجود ندارد.

توکلی با اشاره به این مطلب که وزارت جهاد کشاورزی در این مدت کوتاه با استفاده از تمام ظرفیت شرکت های اقماری در تامین نهادهای کشوری اقدام کرده است افزود: در این مدت در خصوص تامین کود فسفاته، کود اوره و بذر اقدامات مناسبی انجام شده و در هیچ گوشه از کشور مشکلی برای تامین نهادهای کشوری به عنوان زیرساخت اساسی این بخش وجود ندارد.

وی بخش کشاورزی را سرمایه بر و اشباع ناپذیر خواند و گفت: با توجه به نیاز کشور و جهان به مواد غذایی، باید به ارتقای سرمایه گذاری در این بخش توجه بیشتری شود و سرمایه گذاران می توانند در این بخش بیشترین سرمایه گذاری را با توجه به اهمیت و بازدهی آن داشته باشند.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، استفاده از فناوری و تکنولوژی روز دنیا در این بخش و ارتقای بهره وری از مهمترین مولفه های موثر این بخش است تصریح کرد: باید از فناوری و تکنولوژی روز در توسعه کشاورزی نیز استفاده شود.

توکلی گفت: استفاده از فناوری روز دنیا به توسعه عملکرد بیش از پیش در این بخش ضروری است.

وی افزود: در بررسی عملکرد بخش کشاورزی به ارتقای تولید در واحد سطح دیگر نباید توجه شود بلکه این بررسی بر اساس مصرف آب مترمکعب در تولید محصولات باید ملاک باشد و از این طریق می توان به ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی کمک کرد.

رئیس هیئت مدیره مجتمع کشت و صنعت شهمیرزاد نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده گفت: در این مجتمع 700 هکتاری 21 هزار اصله درخت گردو کشت شده است.

عین الله رودباری با تاکید بر اینکه این مجتمع به عنوان بزرگترین باغ گردوی جهان معرفی شده است، از تولید 200 تن محصول به ارزش شش میلیارد ریال طی سالجاری از این مجتمع خبر داد و اظهار داشت: برای تامین آب این مجتمع سه سد بزرگ در مجموع با ظرفیت بیش از یک میلیون و 300 هزار متر مکعب ایجاد شده است.

وی با تاکید بر کمبود منابع آبی و اینکه این سدها با استفاده از هرز آبهای منطقه آبگیری می شود عنوان کرد: ساخت سد چهارم نیز در برنامه این مجتمع قرار دارد.

مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت شهمیرزاد نیز در این نشست به اجرای سامانه آبیاری تحت فشار در این مجتمع اشاره کرد و گفت: با توجه به قدمت 20 ساله این مجتمع و رشد درختان، ایجاد سامانه جدیدی در این مجتمع ضروری است.

ابوالحسن گلی در خاتمه با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه دارای هزینه بالا است از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواستار کمک بیشتر شد.