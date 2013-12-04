شعبان کاویانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشته‌شدن سه نفر در فاز 19 پارس جنوبی اظهار داشت: با توجه به اینکه از سوی اولیای دم هنوز شکایتی مطرح نشده است، پرونده کشته‌شدن سه‌ کارگر فاز 19 پارس جنوبی بدون شاکی خصوصی در دست بررسی است.

دادستان کنگان اضافه کرد: مقصر این حادثه هنوز مشخص نشده است و پس از انجام کار کارشناسی و تحقیقات بیشتر این موضوع مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر وقوع دو حادثه که روز یکشنبه در فاز 19 پارس جنوبی روی داد، سه نفر از کارکنان این پروژه جان خود را از دست دادند.

در حادثه اول، دو نفر بر اثر سقوط بوم جرثقیل کشته شدند؛ جرثقیلی که در این فاز مشغول به کار بود، در حالی که هنوز بوم متحرکش را جمع نکرده بود اقدام به حرکت کرد که تعادلش به علت حرکت بوم به هم خورد و بعد از واژگونی، روی پرایدی که زیر آن قرار گرفته بود، افتاده و دو نفر از کارکنان این فاز را به کام مرگ کشاند.

لازم به ذکر است که یکی از این کارکنان در محلحادثه جان باخت و یکی دیگر از این کارگران نیز در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت.

همچنین در حادثه دیگری که همین روز در فاز 19 پارس جنوبی به وقوع پیوست، سه نفر از کارگران در لوله مشغول به جوشکاری بودند که یکی از جوشکارهای این فاز به علت خفگی با گاز آرگون در لوله جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند.