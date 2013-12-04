به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام هفتصد و چهلمین سالروز درگذشت مولانا، همزمان در تهران و قونیه برنامههایی برگزار میشود. در ایران مجله بخارا اقدام به برگزاری «شب خاندان مولانا» کرده است که این برنامه امشب 13 آذر و با حضور دکتر اسین چلبی بیست و دومین نواده مولانا و رئیس بنیاد بینالمللی مولانا در تهران برگزار میشود.
در این برنامه از مولویپژوهان ایرانی همون دکتر محمدعلی موحد به خاطر تصحیح مقالات شمس تبریزی، عباس کیارستمی به خاطر تدوین گزیدهای از غزلیات شمس تبریزی، پری صابری به خاطر نمایش «شمس پرنده»، سالار عقیلی به خاطر اجرای مجموعهای از غزلیات شمس، بهاءالدین خرمشاهی، به خاطر مقالات مولویپژوهی و توفیق سبحانی به خاطر ترجمه آثار عبدالباقی گولپینارلی، تجلیل خواهد شد.
این برنامه با حضور محمود دولتآبادی، کارلو چرتی رایزن فرهنگی ایتالیا در تهران و برخی دیگر از چهرههای فرهنگی و هنری کشور همراه با نمایش فیلمهای مستند از قونیه، ساعت 17 امروز چهارشنبه در محل کانون زبان فارسی وابسته به بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی در تهران برگزار میشود.
