کتابخانه مرکزی رشت برای تکمیل ساخت به 150 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی عصر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی گیلان بر لزوم ایجاد کتابخانه های متعدد در شهرهای استان تاکید کرد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص ارتقای وضعیت فرهنگی استان اظهارداشت: در بخش فرهنگی امروز بحث امکانات و زیرساخت های فرهنگی از اولویت های مهم به شمار می رود.

استاندار گیلان گفت: طی بررسی های انجام گرفته پروژه کتابخانه مرکزی و نیز مجتمع فرهنگی رشت از مهمترین و موثرترین زیرساخت ها در بخش فرهنگی استان شناسایی و عملیات تکمیل این پروژه ها به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده است.

وی در ادامه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه های فرهنگی را 150 میلیارد ریال عنوان کرد و بر پیگیری اتمام مراحل ساخت و تجهیز این پروژه تاکید کرد.

وی همچنین ضمن تاکید بر ایجاد کتابخانه های متعدد در شهرهای استان اظهار داشت: اساس علم و فناوری بر اساس کتاب و کتابخوانی است و این امر بدون داشتن کتابخانه های مناسب امکانپذیر نیست.

نجفی در ادامه ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و نیز کتابخانه های عمومی را مطالبه به حق مردم فرهنگ دوست گیلان عنوان کرد.

وی همچنین ارتباط مراکز علمی نظیر دانشگاه ها با مراکز اجرایی را از موثرترین راه های پیشرفت علمی و فرهنگی کشور توصیف کرد.

استاندار گیلان اذعان داشت: مراکز علمی و فرهنگی نظیر کتابخانه ها و موسسات مراکز عالی باید بعنوان مراکز تزریق علم و فرهنگ و هنر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات احداث کتابخانه مرکزی کلانشهر رشت با اعتباری افزون بر24 میلیارد ریال از سال83 آغاز و هم اکنون به دلیل نبود اعتبار متوقف شده است.